綠置居2023｜9.19開始揀樓　長沙灣麗玥苑最平7.7萬元首期做業主

綠置居2023將於9月19日開始揀樓，房委會會按申請類別的優先次序，分批發信邀請合資格申請者在指定時間前往觀塘綠置居售樓處選購推售單位。



這期綠置居推售的單位，包括新推售項目長沙灣麗玥苑，共提供2,359個單位，實用面積介乎約26至約60平方米，折扣率為評定市值折減48%，單位的售價介乎約154萬元至約461萬元不等，平均售價大約為247萬元。若以最平單位售價計算，假設承造單位售價九成半的按揭，首期僅約7.7萬元。



長沙灣東京街正興建三幢公營房屋，房委會將用作綠置居出售，命名為麗玥苑，涉及2,359個單位。（夏家朗攝）

綠置居2023將於9月19日開始揀樓。（資料圖片/歐嘉樂攝）

長沙灣麗玥苑推售2359個單位 市價五二折

房委會綠置居2023將於9月19日開始揀樓，房委會會按申請類別的優先次序，分批發信邀請合資格申請者在指定時間前往觀塘綠置居售樓處選購「綠置居2023」推售的單位。

這期綠置居推售的單位，包括新推售項目長沙灣麗玥苑，共提供2,359個單位，實用面積介乎約26至約60平方米（約280至約646平方呎）；約300個在推售鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑，未售出或因買賣協議撤銷而收回的單位。此外，還有新一批約350個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。

鑽石山港鐵站邊的綠置居項目啟鑽苑。（資料圖片）

麗玥苑單位最平約154萬元 九成半按揭、首期約7.7萬元

今次推售的所有綠置居單位的折扣率為評定市值折減48%。麗玥苑單位的售價介乎約154萬元至約461萬元不等，平均售價大約為247萬元。若以最平單位售價計算，假設承造單位售價九成半的按揭，首期僅約7.7萬元。

房委會發言人指，按照麗玥苑約247萬元的單位平均售價計算，假設承造單位售價九成半的按揭、按揭還款期為30年及按揭利率為4%，綠表申請者每月按揭還款額只為11,200元。

接獲5.6萬份申請 超額23倍

房委會表示，申請期內收到5.6萬份申請，發言人指，今期超額倍數約為23倍，反映今期推售的綠置居單位相當受歡迎，又表示考慮到以往銷售計劃所顯示買家的偏好，將不會提供面積較小的甲類單位。

詳細資料的售樓說明書、售樓小冊子及價單，會於今日（12日）起於觀塘綠置居售樓處供公眾索取，公眾亦可在房委會／房屋署的指定網站瀏覽。