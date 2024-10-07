高德打車實測｜旅客有紅包港人也有賞　限微信支付寶　司機秒接單

阿里巴巴集團旗下的高德地圖（即高德打車），採取銀彈攻勢進軍香港數月，除了現正在十一國慶期間向旅客派發180元的Call車紅包至明日（7日）外，原來港人亦有75元優惠券。

《香港01》兩次實測試坐高德出行發現相對於內地召車要等待一段時間，香港卻「秒速」獲司機接單，由尖沙咀前往九龍塘，連同付款及等車時間，耗時僅12分鐘，實收55.02元。而翻查其他本地召車平台「飛的」，相同路程的參考價為58元。不過須注意，首次開戶時需要點擊同意及授權車內錄音及錄影，付款方式亦只提供AlipayHK及WeChat Pay。



高德打車國慶向港人派$75優惠券 一單最多扣減$25

高德打車與旅發局合作，於國慶期間推出「國慶暢遊香港計劃」，向旅客派發總值超過1,000萬港元的打車獎賞。不過原來香港用戶亦有優惠，若在高德地圖手機程式的首頁點擊「打車」，並進入優惠頁面，亦可領取25元打車券一張，以及8折打車券3張，不限港人及旅客，合共扣減75元。

是次優惠活動時間為9月29日至10月7日，每張優惠券最多領取一次，有效期為7日，即用戶在10月7日領取，最遲10月14日使用。而優惠券只限香港境內召車扣減，若用戶召車後退回訂單，將不會退回優惠券。

記者先後兩次在非繁忙時段在實測高德打車，發現「秒速」獲司機接單。（王海圖攝）

開戶須點擊同意及授權車內錄音及錄影

在高德打車的國慶優惠活動推出前，《香港01》記者上月底曾分別在南昌及尖沙咀，先後兩次在非繁忙時段實測，發現在高德地圖首次召車，需要輸入手機號碼獲取驗證碼，以開通帳號，並要點擊同意及授權車內錄音及錄影。

只提供AlipayHK及WeChat Pay付款

用戶成功開通帳號後，只要輸入目的地及確認上車地點，預付車費後便完成召車。但目前高德打車只提供AlipayHK及WeChat Pay付款，不接受常見的信用卡及八達通等。

兩次實測「秒速」有的士司機接單

不過與想像中不同，相對於內地召車需要等待司機接單，記者兩次實測同樣「秒速」得到回應，的士更距離記者所在位置不遠，大約只有2至3分鐘車程。而用戶上車後並可在手機程式中查看估計車程時間、實時地位，以及的士行駛路段，不用擔心被兜路及濫收車資。

此外，由於白牌車在香港並未合法化，因此高德打車只提供的士服務，並分為「打表的士」及「包車價的士」供揀選。前者就像平時坐的士按錶收費，若下車時超出預估車費，司機會提醒補付剩餘車費；後者則以「一口價」收費，但手機程式顯示的車費，並不包括隧道費、行李附加費等額外收費。

尖沙咀往九龍塘實收$55 落單至到埗僅12分鐘

若以尖沙咀前往九龍塘的實測為例，由落單付款至抵達目的地，全程暢通無阻，耗時僅12分鐘，惟下車時需補付3.46元。換言之，在計算1.6元服務費，以及扣減優惠券後，全程實收55.04元，相比包車價61元便宜。而翻查其他本地網約車平台「飛的」，相同路程的參考價為58元。

實測高德打車時間表



15:38 完成預付款，立即有司機接單

15:40 司機抵達上車點尖沙咀The One一帶

15:50 抵達目的地九龍塘港鐵站

