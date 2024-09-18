國慶優惠｜旅發局夥高德地圖送旅客$180Call車紅包　廟街夜市75折

今年首8個月錄近2,963萬旅客人次，按年大增43.7%，為迎接十一國慶黃金周，旅發局今宣布（18日）推出多項優惠，包括與內地出行平台「高德地圖」合作，透過「高德地圖」手機App搜「遊香港」，旅客可免費領取180元「Call車紅包」及車費8折優惠。



旅發局與內地出行平台「高德地圖」合作，透過「高德地圖」手機App搜「遊香港」，可免費領180元「Call車紅白」及車費8折優惠。

旅發局與內地出行平台「高德地圖」合作，透過「高德地圖」手機App搜「遊香港」，可免費領180元「Call車紅白」及車費8折優惠。

旅發局表示，今個十一黃金周與內地出行及生活服務指南平台「高德地圖」合作，共同推出「國慶暢遊香港計劃」，「高德地圖」會向旅客派發總值超過港幣1,000萬元的「Call 車」獎賞。

「高德地圖」派1000萬 旅客即日起至10.7可領紅包兼車費8折

旅客即日起至10月7日期間，於「高德地圖」手機應用程式內搜尋「遊香港」，即可免費領取180元「Call 車紅包」，以及享有車費8折優惠；未來，旅發局會聯合「高德地圖」推出夜遊香港攻略，為旅客推介更多精彩晚間行程建議。

其餘優惠包括：

1、聯同內地超過20個城市的主要旅行社合作，推廣訪港旅遊套票；

2、與內地線上旅遊服務平台「飛豬」進行閃促直播促銷活動、推售主題式折扣優惠劵等，並透過網紅宣傳推介，加強宣傳攻勢；

3、通過知名旅遊平台及主要航空公司的戰略合作，持續推出一系列具吸引力的旅遊產品和優惠方案



9.28辦灣仔海濱辦「香港馬騰盛世」無人機表演

另外，旅發局在十一國慶黃金周將推多項活動，包括：

1、無人機光影編織藝術大師畫卷

日期：9月28日（星期六）

時間：晚上8時

地點：灣仔海濱



整個10月每晚呈獻國慶特別版「幻彩詠香江」

2、10月國慶特別版「幻彩詠香江」每晚獻禮

日期：整個10月

時間：晚上8時

地點：尖沙咀維港



旅發局推廟街夜市特色美食75折。（旅發局提供）

旅發局推廟街夜市特色美食75折。（旅發局提供）

「食聚廟街」10月1日至7日市民及旅客購指定美食享75折

3、廟街夜市特色美食75折

日期：10月1日至7日

地點：廟街



另外，10月1日國慶當日旅發局已贊助香港電車舉辦電車免費乘車日，當日全港市民及旅客可無限次免費搭電車。