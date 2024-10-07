高德打車銀彈攻勢攻港　有的士司機稱好過加價　但因兩個原因退出

「黑的」問題近年有損本港旅遊業印象，阿里巴巴集團旗下的高德地圖（高德打車）等內地網約車平台今年5月起攻港，紛紛以銀彈攻勢，不斷向司機及乘客提供優惠，例如近日便向旅客派發總值1,000萬元的獎賞。究竟相關平台逐漸普及，能否改善的士業界的形象？



有的士司機在高德打車攻港初期成為平台伙伴，稱每日完成任務額外獲贈數百元獎賞，以最短路程的33元計算，每張單連車費可賺83元：「好過加價」。的士業界代表亦對網約車平台持正面態度，認為隨着相關平台普及，能避免業內害群之馬濫收車資，從而改善旅客對香港的士業界觀感。



內地電子地圖公司「高德地圖」攻港展開電召的士業務。（資料圖片／盧翊銘攝）

網約車平台年中相繼攻港 包括高德打車及滴滴出行

疫後不少內地品牌南下攻港， 原以餐飲業為主，其後美團旗下的外賣平台Keeta，亦在短短一年內「燒錢」搶奪市場佔有率。同時，網約車平台戰幔也掀起，阿里巴巴集團旗下的高德地圖等內地網約車平台，亦相繼在今年5月起攻港。不過礙於俗稱白牌車的網約車在香港暫未合法化，高德打車暫時只提供的士服務，但無阻其大展拳腳。

高德打車與旅發局合作 向旅客派1000萬元打車獎賞

高德地圖攻港後立即大派銀彈，例如贈送150元迎新乘車優惠券爭奪市場，並不斷提供豐厚的獎賞招攬司機加入平台；至近日又與旅發局合作，共同推出「國慶暢遊香港計劃」，向旅客派發總值超過1,000萬港元的打車獎賞。

年逾60歲的士司機張先生已逐漸退出高德打車平台。（王海圖攝）

高德打車僧多粥少 老司機搶單不夠快只能退出平台

也許排隊等客的司機不習慣在網約車平台接單，記者早前在九龍塘的士站發現，逾10名的士司機不認識高德打車，另有數名則沒有加入平台，僅得年逾60歲的張先生早於高德打車攻港初期，在服務供應商「好的出行」的通知下，偶然加入平台。

張先生透露，由於當時「爭飯碗」的司機不算多，若每日能夠達成指定任務，連同新人獎等，確實能賺取可觀的收入。不過隨着其他司機發現商機陸續加入平台，僧多粥少下，他只能逐漸退出平台。「真係好多人搶單㗎，好過（的士）加價㗎，真係好多人做㗎。」

的士司機張先生在車頭放置4部手機，以便隨時在不同平台接單，但他認為競爭力仍然不及其他年輕司機。（王海圖攝）

估計九成訂單為短途內地客 司機直言沒獎勵不會接單

雖然張先生在車頭放置4部手機，以便隨時在不同網約車平台接單。但他解釋，由於其他競爭對手採用5G網絡手機，加上年輕司機的手速較快，他只能夠搶奪剩餘的訂單。「我年紀大咗唔夠人搶，所以有時我都接唔到佢啲單，即係啲單冇人接我先接到。」

不過張先生根據經驗估計，佔九成高德打車的訂單，為短途的內地旅客，因此若不提供獎勵，除非上車地點接近，否則司機不會為了30多元接單。但他強調「搵食都係求財」，若高德打車再增加獎勵，吸引更多乘客選用，則不會放棄繼續接單。

我又要喺第二度跑過嚟，咁你話三十三蚊包車價我會唔會做？我兜街一撞撞到個客，分分鐘都唔止呢個價錢啦，咪就咁，因為佢有加成咁就唔同，佢加三十蚊畀我，我有六十蚊嘛。 的士司機張先生

目前高德打車在香港共有4個合作營辦商。（王海圖攝）

不看好高德打車發展香港市場︰唔派錢咪又係打回原形

此外，記者曾以乘客身份實測試用高德打車期間，當時有的士司機聲稱，有時候同一張單只要滿足所有活動條件，便可取得300元獎勵，笑指可提早收工。不過他直言司機只為獎勵加入平台，對高德打車的未來發展並不感到樂觀。「唔派錢咪又係打回原形。」

的士司機張先生即場打開APP介紹高德打車的獎勵活動。（王海圖攝）

司機完成3張單連車資最少可賺$249 平均每單賺$83

究竟高德打車的銀彈攻勢有多吸引？張先生便即場打開手機程式，原來高德打車近期向司機提供3個獎勵活動，包括機場沖單獎及兩個沖單獎，合共總獎金高達1,300元。若以夜高峰沖單獎為例，司機必須在限時內完成3張單，才可獲贈150元，即司機只要搶到首張單，同時又不想錯過獎金，便需要再爭奪兩張單，否則前功盡廢。

若不計算其他活動的相關獎勵，僅每張單以包車價最短路程的33元計算，連同150元獎勵，僅3張單最少可賺249元，即平均每張單連車資賺83元。

CabCab董事總經理兼香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭（左）。（資料圖片）

業界料港人北上消費熱潮 有助內地網約車平台在港發展

CabCab董事總經理兼香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭表示，近年不少港人北上消費，過程中已熟習內地的網約車平台，再加上高德打車持續推出優惠活動吸客，估計加入平台的司機及用戶數量，將會逐步增加。「乘客睇到又有著數又慳到錢就會試。」

不擔心為推廣白牌車鋪路︰只要政府不研究白牌車合法化

被問到會否擔心高德打車等內地平台攻港，只為推廣白牌車鋪路，未來或影響到的士業界發展。黃羽庭認為，相關平台只收取差額賺錢，只要政府不研究白牌車合法化，相信司機、乘客及平台三方都可共同得益，因此歡迎落戶香港。

網約車平台負責收費司機難濫收車資 料可改善業界形象

黃羽庭稱，高德打車及滴滴出行營運多年，已成為內地規模最大的召車平台，得到內地旅客的信任，加上平台負責收取車費，司機難以濫收車資，相信可改善旅客對的士業界的觀感。「其實你想濫收都唔知點濫收好，都冇得收，所以應該係改善咗。」