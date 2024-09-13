舒適堡｜Healthy接灣仔店　江玉歡指背景資訊少顧客簽約須問清楚

舒適堡灣仔分店將由「Healthy」接手，新公司表示只為舒適堡客戶免費提供餘下所有健身私人教練課堂及美容療程服務，舒適堡會員須簽一份「申請取代舒適堡提供剩餘服務同意書」，但同意書最末寫明「沒有提供取代Physical剩餘服務的義務」。江玉歡今早（13日）在電台表示，新公司透露太少資訊，「連你公司名都唔知，點知你health唔healthy」，提醒顧客問清楚先好簽。



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立法會議員江玉歡今（13日）在電台表示，目前新公司只透露品牌名稱「Healthy」，就叫人簽同意書，從未提及背景，又沒有公司全名，「連你公司名都唔知，點知你health唔healthy。」她又指，同意書沒有寫明服務範圍，以及是否包括舒適堡所有服務。她認為單憑這份同意書，顧客無法評核使用新公司有多大風險，難以做決定。

她提醒舒適堡會員有權獲取更多資料才簽同意書，「一定要問清楚先好簽」。她續指，同意書性質是由顧客單方面提交的申請，認為不妥當，因為是由Healthy絕對釐訂，對申請是否接受的所有權都歸「Healthy」。

立法會議員江玉歡。（資料圖片／林靄怡攝）

對於有新公司接手舒適堡，她表示疑惑，「冇理由有咁大隻蛤乸隨街跳」，而同意書「不是邀約，沒有提供取代Physical剩餘服務的義務」的說法，她認為其意思為「乜都唔關我事」，覺得「Healthy」想與舒適堡劃清界線。她再次提醒會員審慎考慮才簽同意書，因簽署後有機會影響從民事索償損失。