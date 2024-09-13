4港大生動議支持七一刺警疑兇　判刑上訴得直　改囚15個月

4名港大生涉於3年前在學生會評議會上，動議及支持七一刺警案疑兇梁健輝的議案，並在會議中形容梁為「烈士」，向他表達最高敬意。4人承認煽惑他人有意圖而傷人罪，被判囚2年。他們就判刑提出上訴，案件今（13日）在上訴庭處理。上訴庭法官潘兆初認為原審法官採納35個月為量刑起點，屬明顯過重，裁定4人上訴得直，改判他們監禁15個月。



首上訴人張敬生。(朱棨新攝)

次上訴人郭永皓，案發時是港大學生會評議會主席。(朱棨新攝)

第三上訴人杜林丞亨。(李澤彤攝)

第四上訴人容頌禧。(朱棨新攝)

四名上訴人：張敬生、郭永皓、杜林丞亨及容頌禧，他們承認屬交替控罪的煽惑他人有意圖而傷人罪，指4人於2021年7月7日在香港非法煽惑他人，意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害警務人員。他們原本亦被控一項宣揚恐怖主義罪，四名被告均否認此罪，該罪遭法官撤銷。

四名上訴人案發時分別為評議會主席、學生會會長、李國賢堂學生會代表和文學院學生會代表。

案件編號：CACC201/2023