CabCab與內地凱翼汽車合作　引入400架國產電動的士配智能咪錶

本地的士管理營運商Mobile Shop旗下品牌CabCab今（13日）宣布，與內地汽車品牌凱翼汽車合作，為品牌旗下新款電動的士裝智能咪錶，並協助其進軍香港市場，料首階段有400架的士落地。



新能源亞太有限公司代表Bono Li、CabCab首席執行長許健生、CabCab董事總經理兼香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭及CabCab首席財務官林敬倫。（圖左至右）（受訪者提供）

CabCab董事總經理兼香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭表示，正與凱翼合作協助其進軍香港市場，料首階段有400架的士，但因準備充電樁等工作，料可能最快要明年才落地。

他表示，曾試駕駛凱翼的電動的士，形容「好好力」，車廂較大及寬敞，後尾箱可放三件行李，售價只需20多萬元，形容是「細車價、大車格」。

黃續稱，CabCab的智能咪錶會提供電子收據、自動計算附加費車資等電子化功能，同時在本地電子支付終端方案供應商支持下，會引入多種電子支付方式，隨後逐步加入車聯網技術，新增的士電召台（Call台）、定位系統等功能。

CabCab首席執行長許健生則稱，除了本地發展，正積極把CabCab帶往世界各地，當中主要集中拓展尼泊爾、泰國等東南亞國家，以及中東地區市場。