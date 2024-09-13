體育專員辭職｜楊潤雄：尊重黃德森決定　不影響啟德體育園等工作

上任僅一年的體育專員黃德森，因個人理由向文化體育及旅遊局提出終止合約，未能完成三年合約，本月20日離任。



文體旅局局長楊潤雄表示，9月初接黃德森通知，尊重其決定，經考慮後接受其請辭，強調是其個人原因：「香港有選擇工作自由。」他指政府及體育工作均是團體工作，其離任不會影響啟德體育園、全運會籌辦等工作。至於是否任命政務官擔任，他指不同時期對各類人才有不同考慮，會視乎須加強哪方面，希望盡快能找到繼任人。



體育專員黃德森提早解約，離開政府（盧翊銘攝）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（13日）從北京返港，並在機場回應體育專員黃德森請辭，指對方9月初已正式通知局方想提早完任，並稱是個人原因，政府尊重其決定，經考慮後接受有關安排。

楊表示，會盡快處理安排，現時相關工作由黃手下兩名首席助理秘書長分擔，政府會按制度，盡快落實短期任命或長期招聘或委任。

黃德森是運動員出身（資料圖片）

他強調，政府及體育工作從來都是團隊工作，並非一人工作，故相信啟德體育園及體育推廣等工作不會受影響，全運會更已成立統籌辦，由楊德強負責。

楊指出，黃德森的離任是個人理由，與體育措施無關，又稱「香港有選擇工作自由，一年前好高興請佢，過去一年整個團隊做左好多工作，個人原因決定會尊重。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄稱尊重黃德森決定。（資料圖片/黃浩謙攝）

問及繼任人會否直接任命政務官員擔任，楊潤雄稱不同人士的背景能帶來不一樣的貢獻，過去希望找熟識體育界人士做體育專員，相信對工作更有效，但仍要視乎整體發展，在不同時間會考慮不同人才，會視乎哪方面需加強而作考慮，但無論何時決定繼任人，都不會對香港體育工作造成影響。