旅監局首宗撤銷導遊牌照　「阿珍2.0」對團友破口大罵斥無購物

導遊阿珍辱罵團友不購物的經典場面，相信市民仍歷歷在目。旅監局成立四年以來，於今日（13日）公布首宗撤銷導遊牌照的個案。涉案導遊林俊輝於今年2月13日，在旅遊巴上對團友破口大罵，指責他們沒有在商店內購物，其後被團友投訴，終被旅監局裁定行為嚴重不當，損害香港旅遊業界的聲譽，決定今日正式撤銷其牌照。



據了解，當時林俊輝曾向團友怒吼，稱參加購物團必然要購物，否則何不參加純玩團。



不少內地旅行團加入購物的行程。（資料圖片／黃寶瑩攝）

涉案導遊承認言行有損香港旅遊業界聲譽

導遊林俊輝在今年2月13日接待內地旅行團時，在旅遊巴上對團友做出惡劣言行及不當行為，包括指責旅客沒有在商店內購物，更威嚇旅客影響及後的行程安排等。當時旅監局接獲涉事旅客投訴後，立即展開調查，林俊輝其後承認其言行有損香港旅遊業界聲譽。

旅監局考慮調查結果後，於昨日裁定林俊輝行為嚴重不當，損害業界的聲譽，不適合繼續持有導遊牌照，因此根據《旅遊業條例》第111條採取紀律行動，在今日正式撤銷其導遊牌照。

旅監局裁定林俊輝行為嚴重不當，於2024年9月13日正式撤銷其導遊牌照。（網頁截圖）

消息：疑旅遊巴破口大罵︰你哋參加購物團就係要買嘢！

據了解，林俊輝就如當年導遊阿珍一樣，在旅遊巴上對團友破口大罵，與阿珍的口吻如出一轍。他不滿團友不購物，直言參加購物團必然要購物，否則何不參與純玩團。

旅監局重申，導遊的相關行為絕不能接受，公眾可於旅監局網站的「導遊牌照登記冊」及「紀律制裁紀錄」網頁，搜尋旅監局向持牌人採取的紀律制裁決定。