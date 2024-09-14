馬頭圍道重建｜收購呎價料低於1.8萬　韋志成：業主須負維修責任

市區重建局正面臨財政壓力，行政總監韋志成表示，因過去兩三年樓市下跌三成，預料早前推出的土瓜灣馬頭圍道的新重建項目，收購呎價將低於1.8萬元。他又提到早前發債120億融資屬杯水車薪，長遠私人樓業主須肩負更多維修工作，局方正編制預防性維修指引，料今年第4季推出。



行政總監韋志成表示，因過去兩三年樓市下跌三成，預料早前推出的土瓜灣馬頭圍道的新重建項目，收購呎價將低於1.8萬元。（資料圖片）

市建局上月在土瓜灣馬頭圍道展開新重建項目，料收購成本過10億元，有受影響業主期望收購呎價可有1.8萬元。不過，行政總監韋志成今日（14日）接受有線訪問時指，以現時市況相信難以做到呎價1.8萬元。

他指出，過去兩三年樓市下跌約30%，故今時今日未能達到1.8萬元呎價的水平，但強調會以一個貼市的價錢，「受影響業主拿到賠償後，只要並非抱著炒樓的心態，得到賠償金額，應該能夠在附近找到適合的樓宇。」

市建局兩年錄虧蝕，早前發債120億元融資，韋志成稱不能單靠發債解決市區更新問題，形容120億元只是杯水車薪，又提到2017年曾於油麻地及旺角做規劃研究，當時處理3,000多幢樓宇，即使現時樓價下跌許多，也須9,000億，直言：「要多少個120億，才完成9,000億的工作呢？」

他表示，市建局正編制預防性維修指引減輕重建壓力，料今年第4季推出，希望能有一個空窗期，把現有的精力和資源放在一些真的無法挽救、要重建的地方。

他續稱，長遠私人樓業主須肩負更多維修工作，「你都知道不少車主都非常愛惜自己的車輛，但業主卻不一定愛惜自己的樓宇」，故希望帶出信息可讓業主愛惜樓宇，他又說本港現時樓宇維修保養法規較為寬鬆，但有些地方每5至10年，便要求業主驗樓以及估算維修開支，認為本港亦應朝這方向做。