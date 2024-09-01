強拍條例小業主支援中心提供免費初步諮詢　可資助部份調解費用

強拍條例小業主支援中心上月27日開始投入服務，為受《強拍條例》影響的舊樓小業主提供支援服務。發展局助理秘書長（市區更新）及強拍條例小業主專責辦事處副總監王溢恆表示，支援中心會為小業主提供一站式支援，包括免費的初步專業諮詢服務、法律和相關專業服務轉介、情緒輔導，以及尋找替代居所等服務。



此外，在促進調解方面，支援中心也會為小業主提供兩方面的資助，包括資助部份調解費用、並以優惠收費提供有關物業及地段的獨立第三方估值報告，供小業主在調解階段參考，助其了解物業估值，並就是否接受強拍申請人的收購提議，或繼續進行強拍訴訟，作出知情決定。



發展局助理秘書長（市區更新）及強拍條例小業主專責辦事處副總監王溢恆表示，為應對樓宇老化，政府一直推行多項措施，落實復修和重建並行的策略。（發展局網站）

強拍條例小業主支援中心上月27日開始投入服務，新一篇發展局局長網誌也提到相關中心的服務。

發展局助理秘書長（市區更新）及強拍條例小業主專責辦事處副總監王溢恆指，小業主面對強拍，特別關注如何應對相關的法律程序，及如何獲得相關資訊和專業服務。

因此，支援中心已展開宣傳工作和公眾教育，透過連繫地區網絡，如區議會、關愛隊和分區民政事務處，進行外展宣傳、舊樓探訪、舉辦講座、街站等，提升公眾及舊樓小業主對私人樓宇收購活動及強拍申請機制的認識。

支援中心亦與不同界别的專業服務機構和專業人士，包括律師、測量師、調解員和社工，以及指定非政府機構建立合作伙伴關係，為小業主提供一站式支援。王溢恆指，至今已獲超過60位律師和約30位測量師支持，為小業主以講座形式提供免費的初步專業諮詢服務。

此外，支援中心亦會提供免費的法律和相關專業服務轉介、情緒輔導，以及尋找替代居所等服務。

王溢恆也提到，處理強拍訴訟有機會對舊樓小業主，尤其是長者小業主，構成心理壓力，針對這情況，支援中心會促進和鼓勵小業主參與調解，以調解代替訴訟，解決強拍爭議。

支援中心會促進和鼓勵小業主參與調解，以調解代替訴訟，解決強拍爭議。（發展局網站）

為提升調解的成功率，支援中心除了向小業主提供認可調解員的轉介名單外，亦會提供兩方面的資助，包括資助部份調解費用、並以優惠收費提供有關物業及地段的獨立第三方估值報告，供小業主在調解階段參考，助其了解物業估值，並就是否接受強拍申請人的收購提議，或繼續進行強拍訴訟，作出知情決定。

強拍條例小業主支援中心

地址：汝州西街777–783 號6樓D室

開放時間：星期一至五 上午9時至下午1時；及下午2時至下午6時（敬請預約）

查詢：2156 8050

服務詳情：www.smocs.hk



發展局成立「強拍條例小業主專責辦事處」，負責統籌相關的支援服務，並督導由市區重建局成立的「強拍條例小業主支援中心」。（發展局網站）

立法會今年7月18日通過《2024年土地（為重新發展而強制售賣）（修訂）條例》，循四個方向更新和精簡強制售賣（俗稱「強拍」）制度，包括降低強拍申請門檻、便利毗鄰地段的強拍申請、精簡強拍制度的法律程序，以及加強支援受影響的小業主。文中指，按立法會「先訂立後審議」程序，期望最快可於今年12月中生效。