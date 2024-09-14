深圳中大成立公共政策學院 鄭永年擔任院長 冀培育全球治理人才

香港中文大學（深圳）公共政策學院周五（9月13日）舉行成立儀式，成為深圳中大第七所學院，身兼特首政策組專家組成員的知名學者鄭永年擔任創院院長。鄭永年表示，學院有三大歷史使命，包括構建中國式現代化實踐經驗之上的知識體系、為國家培育公共管理人才及為國際社會培育全球治理人才。



成立儀式在深圳中大舉行，深圳中大校長、中國工程院院徐揚生致辭時指出，「公共政策的發展必須建立在全球視野和跨文化理解的基礎上，需要融會中國與西方的智慧」，深圳中大公共政策學院立足深圳這片改革開放的前沿陣地，依託香港這座東西方文化交融的國際大都市，在中西融合方面擁有著得天獨厚的地理優勢和文化基因，他希望公共政策學院的設立，能夠成為連接國家與社會、香港與內地、產業與政策、中國與世界的重要橋樑，以「洞察世界、研究政策、促進發展、造福人類」為目標，打破固有的思維模式，為粵港鸂大灣區、為國家、為世界的經濟發展擔負起更大的使命和責任。

芝加哥大學教授、2000年諾貝爾經濟學獎獲得者James J. Heckman在視像致辭裏亦指出，深圳中大學公共政策學院擁有結合香港與深圳的獨特優勢，在培養人才層面，可以讓更多的年輕學者、專家聚集於此，進行更好的學術研究和知識共用，為學生提供一個創造性的環境。他強調：「我們需要在交流中保持著開放的態度與思想，我相信在工業發展、經濟發展等很多方面的真知灼見在中美之間是可以分享的。」

作為公共政策學院創始院長，鄭永年在致辭中感謝深圳市委市政府、香港中文大學、香港中文大學（深圳）等給予支持。他表示，學院承載着對未來的深刻思考與遠大願景，有三大歷史使命：一是構建中國式現代化實踐經驗之上的知識體系，結合國際前沿的公共政策工具，為粵港澳大灣區、全國乃至全球的社會經濟發展提供智力支持；二是為國家培養具有全球視野、通曉中國公共政策和管理思想的複合型人才；三是為國際社會培養全球治理人才，為各國公共政策研究貢獻獨特的智慧和力量，營造一個開放的教育交流大環境。

徐揚生、香港特區前任行政長官林鄭月娥，中國入世首席談判代表、博鼇亞洲論壇前秘書長龍永圖，香港中文大學前校長劉遵義，深圳市前副市長唐杰等嘉賓出席學院揭牌儀式。在隨後舉行的「全球秩序與國家治理重」主題論壇上，林鄭月娥、龍永圖、劉遵義與住房和國家城鄉建設部前副部長仇保興發表主旨演講。

林鄭月娥聚焦大灣區協同發展指出區域協調發展是經濟全球化的大方向，也是中國建設現代化的國家重要戰略之一，香港也希望可以通過區域協同發展實現「強強聯手、優勢互補、互利共贏」的目標。

龍永圖提通過自己在入世談判時期的實際案例，揭示了「以開放促改革、促發展」是國家取得現代化建設不斷前進的重要法寶，入世這樣一個開放的措施，不僅僅是解放了外貿的生產力，更是解放了中國最重要和基礎性的產業製造業。

劉遵義探討了「全球經濟新秩序構建」這一重要議題，指出世界貿易組織已失去作為國際貿易規則制定者和仲裁者的效力，「所有的經濟體面臨的問題是貿易准入規則、關稅和非關稅壁壘，以及出口限制」。

仇保興分享了對如何化解地方政府債務的思考。他強調，中國政府債務率和城投債務率高度分化，政府債利息佔比過高，低效、形象工程一度氾濫，但有債務的發展好過沒有債務的不發展，他又提出了建議向中央爭取的支持政策。

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在緊隨主旨演講的「公共政策與人才培養」主題圓桌論壇上，香港大學政治與公共學系教授、當代中國與世界研究中心創始主任李成期望深圳中大公共政策學院能實現理論與實踐並重、量化和定性並重、經濟和政治並重、教育和研究並重、政策和戰略並重及中文和英文並重；深圳前副市長唐杰希望學院能加強學生邏輯培養、強調實證經驗、幫助學生更好地把握公共政策領域的規律性和特殊性；清華大學文科資深教授、蘇世民書院院長薛瀾指出，理性分析與實踐的結合對公共政策教育至關重要。

深圳中大公共政策學院已開設兩個碩士研究生專案——公共政策與城市學，擁有在校生95名。面向大灣區和國家的公共治理需求，學院將繼續拓展人工智慧與智慧治理、科技與創新政策、衛生醫療與應急管理、環境與氣候政策等方向的碩士專案、城市群發展與治理等方向的碩士專案），以及公共政策博士研究生專案。