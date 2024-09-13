林鄭月娥：泛政治化局面已經扭轉　要大膽探索創新推動大灣區發展

前行政長官林鄭月娥表示，香港泛政治化局面已經扭轉，現在立法會議員都說陸路口岸要採用「一地兩檢」，更會指現行安排也效率不高，應該「合作查驗、一次放行」，反映政治局面可以影響區域發展。她認為現在是時候大膽探索，尋求突破，創新推動大灣區發展。



她在任特首時，中央出手訂立《香港國安法》，她指本港經歷相關立法，國際形象和國際聯繫受到影響，如今必須加強鞏固和提升香港的國際形象。



前特首林鄭月娥（廖雁雄攝）

林鄭月娥今日（13日）在深圳出席香港中文大學公共政策學院開幕禮致辭時表示，分享對大灣區發展的看法，指成立公共政策學院，包括修讀大灣區和國家的公共政策及管理，有助加強大灣區聯繫及區域協調發展。

林鄭：現在可放心實現行政主導

她回憶指，廣深港高鐵26公里高鐵申請撥款時，受到很大打擊，示威、遊行。西九龍總站制定法律實行「一地兩檢」，又打架了，在立法會拉布。以前非常政治化局面改變了，現在可以放心實現行政主導的政治體制。

林鄭月娥指現在立法會倡議所有跟深圳的口岸應採用「一地兩檢」（資料圖片）

林鄭月娥稱，現在的立法會說所有跟深圳的口岸應「一地兩檢」，而且「一地兩檢」也不夠好、效率不高，應該走「合作查驗、一次放行」，這是政治局面影響區域發展的程度，在香港是非常明顯。她認為是時候大膽探索、尋求突破，創新推動，昂首闊步發展大灣區。

林鄭指經歷《香港國安法》立法，令本港的國際形象受影響（資料圖片）

經歷國安法立法令國際形象受影響 現要鞏固提升形象

她又稱，香港經歷《香港國安法》立法，國際形象和國際聯繫受到影響，西方傳媒報道非常負面，如今必須加強鞏固和提升香港的國際形象。

公共政策學院是中大(深圳)第七個成立的學院，由講座教授鄭永年出任院長，目標是為國際社會、國家及粵港澳大灣區培訓政治人才及政策研究。林鄭月娥出任學院顧問。