鄭永年：西方智庫集中研究中國　該怎麽辦？

近年來，美國和歐洲都出現將智庫研究重心，轉向中國的趨勢。對此，香港中文大學（深圳）教授、前海國際事務研究院院長鄭永年表示，「今天西方智庫的中國研究，相當於冷戰期間美歐對蘇聯的研究。」



前海國際事務研究院主辦的「智庫高質量發展與中國式現代化」主題研討會，在深圳前海舉辦。（直新聞）

周四（16日），前海國際事務研究院主辦的「智庫高質量發展與中國式現代化」主題研討會，在深圳前海舉辦。

鄭永年提出，智庫需要在「中國如何抓住機遇、迎接挑戰、參與全球治理」問題上出謀劃策；需要在「以制度創新構建對外開放優勢，助力中國主導的話語構建」問題上貢獻智慧；需要在「如何統籌好安全與發展，助力灣區高水平對外開放，加快建設全國統一大市場」問題上建言獻策。

鄭永年表示，當今世界，智庫發展水平已經成為體現國家軟實力和競爭力的重要標誌。一個國家的智庫工作做得好不好，跟國家發展有非常緊密的關係。

鄭永年說，「以前大家講究決策科學化、民主化，但是今天，科學化比民主化更重要。比如說美國雖然很民主化，但是政策卻越來越亂。智庫要扮演好自己的角色，參與決策也是全過程民主的一部分，但其中科學化是最最重要的一部分。」

鄭永年表示，「今天西方智庫的中國研究，相當於冷戰期間美歐對蘇聯的研究」。（直新聞）

鄭永年指，美國把中國界定成為它在全球範圍內唯一有意願、有能力挑戰美國的國家。「這些年美國大量的智庫把研究重心轉向中國，歐洲也有這樣的趨勢。今天西方智庫的中國研究，相當於冷戰期間美歐對蘇聯的研究。」

鄭永年強調，在這種新局面下，中國的智庫面臨很大的挑戰，關於如何實現中國式現代化，智庫的研究需兼顧國內、國際兩個大方向。

據了解，2015年1月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於加強中國特色新型智庫建設的意見》，這是中國歷史上首次專門針對智庫建設出台的政策性文件。2017年2月份，中央全面深化改革領導小組第三十二次會議審議通過了《關於社會智庫健康發展的若幹意見》，首次專門對社會智庫進行謀劃，凸顯國家對社會智庫建設的重視。

而面對當前複雜的國際局勢，中國智庫如何加快成為黨和國家運籌決策的建言者、理論創新的推動者、社會輿論的引導者、社會進步的貢獻者、和發展道路的詮釋者，各方關注。