大熊貓盈盈BB｜海洋公園「貼堂」港人祝福　網民冀盡快見龍鳳胎

海洋公園大熊貓盈盈上月15日誕下龍鳳胎，龍鳳胎姐弟昨日（14日）已滿月了！海洋公園日前舉行有獎活動，收集市民對「家姐」和「細佬」的祝福。園方今日將當中部分祝福「貼堂」，有人寫下數百字，更有人作詩，溫情洋溢。不少「契爺」、「契媽」表示，期望盡快與這對龍鳳胎見面，又祝福他們順利成長。



大熊貓龍鳳胎昨日（14日）滿月。（資料圖片）

海洋公園貼出19個令人印象深刻祝福

海洋公園在上周五（13日），在網上舉行收隻祝福活動，並向頭815名參加者派發印有大熊貓龍鳳胎圖片的豬腳薑醋禮卡。

園方今日（15日）在Instagram發文表示，近幾日不斷收到來自各位「契爺」、「契媽」的祝福，形容「大家都寫得好有Heart」，並挑選了19個中最令人印象深刻的祝福「貼堂」，又表示感謝港人對大熊貓龍鳳胎的支持。

▼即睇港人對大熊貓龍鳳胎祝福▼



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不少人都寫下過百字長文，亦有人寫詩，表達祝福。有港人向這對港產大熊貓龍鳳胎表示，多謝牠們為港人帶來「萌萌」的回憶，形容牠們「治癒」，令人「回滿血」。

亦有港人表示，近年新冠疫情、經濟低迷，都令港人感到艱難，但牠們的出現為港人帶來了喜悅，期望牠們快高長大，健康地成長。不少人又向媽媽盈盈說「辛苦晒」，感謝她為港人帶上一對可愛的「小寶貝」。

▼8月29日 大熊貓BB出生第二周可愛相片▼



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▼8月14日 大熊貓BB滿月可愛相片▼

