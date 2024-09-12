大熊貓盈盈BB｜相片見證成長 家姐細粒變大份 細佬黑背心變深色
撰文：陶嘉心
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大熊貓盈盈的一對龍鳳胎BB將於9月14日滿月，海洋公園今日（12日）在社交平台發布多張家姐及細佬在過去不同時間拍攝的相片，見證家姐由「細細粒」變「大大份」，也見證細佬由淺色變深色。除了見證姐弟成長，海洋公園較早時間也發帖文，講解為何在盈盈臨盆不久前才發現牠懷孕。
海洋公園今日（12日）在社交平台發布多張家姐及細佬在過去不同時間拍攝的相片，見證家姐由兩周時的「細細粒」，到23日大時體型變得「大大份」，也見證細佬的眼黑圈、黑背心由淺色變深色。
網民看到照片，不少都大讚相中兩姐弟可愛，又說見到牠們「肥咗好多」、「圓轆轆」。
除了見證姐弟成長，海洋公園較早時間也發帖文，講解公園主張動物自願情況下做身體檢查，但盈盈今年7月尾開始出現食慾下降、休息時間增加、荷爾蒙水平變化等妊娠或假懷孕症狀，護理訓練反應隨之下降，未能配合到平日的護理檢查，護理團隊也只能做簡短檢查。
該帖文也提到，大熊貓胎兒體積較細，所以最早也要到生產前14日才能夠在超聲波檢查照得到。
▼8月29日 大熊貓BB出生第二周可愛相片▼
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