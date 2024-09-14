大熊貓盈盈BB｜龍鳳胎今滿月體重倍增　料兩周後不須再用保溫箱

海洋公園大熊貓盈盈上月15日誕下龍鳳胎，龍鳳胎姐弟今日（14日）已滿月了！海洋公園表示，姐弟毛髮開始變得濃密，「大熊貓模樣」逐漸成形，更開始能自行調節體溫，慢慢適應離開保溫箱的生活，料兩星期後便無需再使用保溫箱。



兩隻熊貓寶寶體重已數倍增長，姐姐已由出生時的122克增自910克；弟弟也由112克增磅至現時814克。



姐弟毛髮開始變得濃密，「大熊貓模樣」逐漸成形，已開始能自行調節體溫。左為姐姐，右為弟弟。（海洋公園提供）

姐姐已由出生時的122克增自910克。（海洋公園提供）

大熊貓弟弟也由112克增磅至現時814克。（海洋公園提供）

海洋公園表示，雙胞胎寶寶身上毛髮開始變得濃密，除經典「大熊貓模樣」逐漸成形，牠們亦開始能夠自行調節體溫，慢慢適應離開保溫箱的生活。

兩隻幼小的大熊貓寶寶毛髮鬆軟，現時正處於「暴風式成長」階段，兩隻熊貓寶寶雖然仍未看得見東西或是聽得到聲音，但體重已較出生時倍增，出生時重122克的姐姐體重已增至910克；弟弟亦由出生時112克增磅至現時814克。

姐弟毛髮開始變得濃密，「大熊貓模樣」逐漸成形，更已開始能自行調節體溫。圖為姐姐。（海洋公園提供）

姐弟毛髮開始變得濃密，「大熊貓模樣」逐漸成形，更已開始能自行調節體溫。圖為姐姐。（海洋公園提供）

姐弟毛髮開始變得濃密，「大熊貓模樣」逐漸成形，更已開始能自行調節體溫。圖為弟弟。（海洋公園提供）

海洋公園稱，在中國大熊貓保護研究中心的專家和海洋公園動物護理團隊全天候照顧下，寶寶日漸變得強壯，牠們留在保溫箱的時間將會慢慢縮短，預計兩星期後便無需再使用保溫箱；公園的動物護理團隊特別為一對寶寶預備了舒適的嬰兒床，為牠們創造更多探索空間。

園方指，盈盈作為有紀錄以來最年長初次成功產子的大熊貓，過去一個月盡顯母性，與寶寶的互動洋溢著滿滿母愛，每個溫馨時刻都叫人窩心萬分。

姐弟毛髮開始變得濃密，「大熊貓模樣」逐漸成形，更已開始能自行調節體溫。左為姐姐，右為弟弟。（海洋公園提供）

盈盈作為有紀錄以來最年長初次成功產子的大熊貓，過去一個月盡顯母性，圖中盈盈正照顧龍鳳胎姐姐。（海洋公園提供）

由於盈盈屬於「高齡產婦」，恢復速度較年輕媽媽慢，估計仍需一段時間才能完全恢復元氣。現時盈盈在團隊悉心的照顧下休養，團隊亦特別為盈盈調整「坐月餐單」補充營養，幫助牠盡快恢復食慾及體力。

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