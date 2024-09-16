老婦未為唐狗作合適治療　官斥只是口說愛動物　囚14日准緩刑

年近七旬婆婆涉嫌在飼養3隻唐狗時，未向牠們提供合適環境，令牠們承受不必要的痛若，其中一狗患上皮膚病亦得不到妥善料理。她早前經審訊後被裁定一項虐畜罪成，另兩項虐畜罪脫。案件今（16日）在西九龍法院判刑。裁判官判刑時透露，被告過往亦有多次虐畜傳票案底，斥被告毫無悔意，口中稱愛護動物，行為卻未有考慮動物的福趾，判她入獄14日，但准緩刑30個月。



女被告徐玉蘭(69歲)，被票控3項殘酷對待動物罪，指她分別於2022年9月15日及12月7日，在葵涌城門道上一村，身為動物飼主沒有合理地及時帶同狗隻「千歲」及「小鬼」看獸醫接受專業治療；及於2022年10月3日沒有把狗隻「阿仔」飼養在合適居所，令3隻狗隻受到不必要的痛苦。被告只被裁定涉及狗隻「千歲」的傳票罪成。

女被告徐玉蘭在西九龍法院被裁定一項虐畜傳票罪成。(資料圖片)

唐狗千歲皮膚病已存2至3個月

李官早前裁決指，「千歲」皮膚病已存在2至3個月，被告卻未適時帶「千歲」讓獸醫診治，令千歲受不必要痛苦，裁定她此罪成：至於另外兩罪，李官則指不明白「阿仔」住所有何不安全的地方，及對證人描述「小鬼」傷勢有保留，故裁定兩罪脫。

過去有多宗涉及動物的傳票愛底

李官判刑時指，被告經審訊後定罪，斥其毫無悔意，不願承擔責任。李官又指，被告過去有多宗與動物有關的傳票案底，斥她口中稱愛護動物，但行為卻未有以動物福趾為先，對其照顧動物方面的不足視若無睹，終判其囚14日，緩刑30個月。

案件編號：WKS3554/2023