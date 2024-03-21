七旬翁不滿女兒狗隻在家大小便　木棍擊狗洩憤　官斥自私囚4周

71歲男保安員於去年7月，疑因不滿女兒愛犬在家隨地大小便等，在與太太因飼養問題爭吵後，用木棍襲擊愛犬三下致其抽搐。保安員早前承認一項殘酷對待動物罪，案件今（21日）在九龍城法院判刑。余俊翔裁判官斥責，被告用如此方法洩憤是對生命極之不尊重，行為極為自私，且涉案狗隻案發時未有失控或襲擊他人，卻遭被告使用木棍襲擊，認為被告的行為一定預謀，判囚4星期。



被告鄧錦明（71歲），承認於2023年7月14日在土瓜灣住所內，以木棍使芝娃娃狗隻受傷。

被告鄧錦明在九龍城法院承認虐待女兒的芝娃娃，被判囚４星期。(資料圖片)

女兒翻看閉路電視揭發

案情指，被告的女兒在家中飼養涉案芝娃娃已有逾12年，期間家人不時因狗隻飼養問題爭執。及至案發當日，女兒發現芝娃娃抽搐，帶到獸醫診所後診斷有癲癇等。女兒事後翻看閉路電視，發現被告曾用木棍打了芝娃娃3次。

指狗隨處大小便不衞生兼增其滑倒風險

余官引述背景報告指，被告案發時與女兒不和，對於女兒在家飼養等芝娃娃感不滿，認為該芝娃娃經常隨處大小便，不衛生亦增加被告滑倒的風險。

案發時狗隻無失控亦無襲擊人

相關片段顯示，芝娃娃案發時在女兒的房間坐下，期間未有失控或襲擊他人。被告卻突然開門用木棍襲擊，其中一下擊中芝娃娃的頭部，牠隨即出現抽搐和癲癇。

認為狗隻抽搐與受襲有關

獸醫指雖然該芝娃娃在過去亦曾出現抽搐和癲癇情況，惟牠在事前6個月均未出現相同情況，原本亦毋須服藥，但在被襲擊後出現即時抽搐。余官因而接受芝娃娃案發時的抽搐和癲癇是由被告的襲擊引起。

官斥極不尊重生命

辯方指被告與太太案發前一日曾因狗隻飼養問題爭執，他才會用木棍打狗洩憤。余官認為不論狗隻屬於女兒或陌生人，被告都不應用如此方法洩憤，斥其行為是對生命極之不尊重，極不負責任和自私。至於被告很大機會因本案失去工作，與女兒的關係更因而變得更難修補，余官認為這是由被告自己一手造成。

該芝娃娃今年1月離世

余官另透露，芝娃娃今年1月離世，由於此非案情一部份，故不會納入量刑考慮。余官認為本案案情嚴重，被告案發時使用木棍作為武器，有一定預謀。雖然芝娃娃無表面傷痕，但事後出現抽搐和癲癇亦屬傷勢嚴重，判被告入獄4星期。

案件編號：KCCC 28/ 2024