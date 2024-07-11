運輸工棄病犬工廈死後亦不理　稱有為狗燒香　官斥不負責任囚4周

運輸工人原與女友共同飼養鬆獅狗，兩人分手後，運輸工負責照顧狗隻，他涉把狗隻放置在葵涌一棟工業大廈空置單位，至狗隻去世亦未處理屍體，保安員發現時屍體已腐化餘下白骨和鬆毛。運輸工被捕後認知狗女有病但無帶牠看醫生，但知狗女死後有為牠燒香。他今（11日）在西九龍法院承認放置腐肉及發出惡臭的物品在私人財產上罪，裁判官指運輸工極不負責任，並說：「佢識唔識自己去睇醫生？你無能力唔好養。」又稱難以想像狗女去世前面對的孤獨，形容案件令人難受，判運輸工監禁4星期。



被告余凱杰，31歲，運輸工人，被控於2023年11月1日至2024年1月15日，在葵涌葵順工業中心3樓一空置單位放置腐肉及發出惡臭的物品。

被告余凱杰在西九龍法院認罪，被判囚4星期。(資料圖片)

鬆獅狗身上長有長毛。（VCG，圖非涉案狗隻)

狗屍被發現時已腐化得無法化驗

案情指，被告和女友在青衣一單位共同飼養涉案的9歲狗隻。兩人於2022年5月分手，女友遷出單位，狗隻由被告獨自照顧。2024年1月15日早上，保安聞到涉案單位淋浴間傳出臭味，強行進入單位後發現狗屍。屍體已腐化至只餘下皮毛和白骨，沒有軟組織。由於嚴重腐化，已無法進行化驗。漁護署從狗隻遺下晶片，確認被告的前女友為登記狗主，遂聯絡前女友，她繼而報警。

認無處理狗屍但偶爾會為狗燒香

被告於翌日被捕，他在錄影會面稱，由於居住空間有限，他知涉案單位空置，故把狗隻帶到該處。於去年11月，他見狗隻沒有胃口，兩天沒有進食。他沒有帶狗隻到獸醫。第三天見狗隻已死。他沒有處理狗屍，但偶爾會為狗隻燒香。

控方稱已過虐畜罪的檢控時限

裁判官溫紹明問及控方，為何不控以殘酷對待動物罪，控方指，現時已超過檢控時限，又因屍體已腐化，無法檢驗其死因，因此決定控以現時的控罪。

裁判官溫紹明稱難以想像狗隻逝世前面對的孤獨。(資料圖片)

官指明知狗有病不理與虐畜無異

沒有律師代表的被告求情稱，後悔沒有處理狗隻的身後事，望法庭輕判。溫官指，不認為有人會如此棄置狗隻屍體，相信被告把狗隻留在該單位，不理其死活，被告否認。惟溫官續質疑，被告明知狗隻患病仍不帶他求醫，與虐待無異，謂：「佢識唔識自己去睇醫生？你無能力唔好養。」

難想像狗隻去世前面對的孤獨

溫官判刑時指，此案是法庭處理的案件中，最令人不快、相當難受的案件。根據案情，被告知悉狗隻患病，但未帶牠看獸醫。被告聲稱知悉狗隻去世，卻未有處理，除了對狗隻不負責任，亦未有考慮公共衛生。溫官坦言對被告的說法半信半疑，即使接納被告的說法，案情仍是惡劣，難以想像狗隻去世前面對的孤獨，死後長時間無有人理會。

溫官又指，現時控罪是控方無辦法中的選項，該罪是處理公共衛生問題，超越控罪一般會處理的情況。溫官認為判囚合適，判被告入獄4星期。

案件編號：WKCC3027/2024