男教師稱因工作壓力及抑鬱症　養逾20隻貓未有妥善照顧　判社服令

飼養逾20隻貓的男教師，聲稱因工作壓力及抑鬱症，沒有妥善照顧眾貓，致令2貓死亡，24貓身狀況不佳。男教師早前於承認一項殘酷對待動物罪，案件今(13日)在觀塘法院判刑，署理主任裁判官鄧少雄指被告雖未有使用暴力，但他因工作壓力，疏忽照顧隻，令相當數量的貓隻受虐，判他社會服務令240小時。



被告林偉傑(45歲，教師)，被控於2023年2月在將軍澳富麗花園1座某單位殘酷地惡待或導致，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致30隻貓受到不必要的痛苦，即未能提供應有的照顧，包括未能提供可接受的環境衛生標準和適當的營養，未能提供基本標準的護理以及未提供獸醫護理，而致24隻貓身體狀況不佳及2隻貓死亡。

被告林偉傑承在觀塘法院承認虐畜罪，被判社會服務令240小時。(資料圖片)

報告指被告無心傷害貓隻

辯方求情指，被告是愛貓之人，2018年其抑鬱症病情轉催嚴重，他不知如何控制壓力，未有能力好好照顧貓隻。報告顯示，被告無心傷害貓隻，亦無暴力傾向，只是高估自己能力，亦深感後悔，將來不會再飼養寵物。被告所屬學校的校監、修女和老師等亦有支持被告。

消防員破門入屋發現兩貓已死

案情指，保安巡樓時發現涉事單位有異味報警，消防員破門入屋，發現單位內沒有人居住，但到處都是大小便，且狀況淩亂，他們又發現內有20隻貓，其中兩隻死亡，餘下18隻身體狀況不佳。其後在2022年12至2023年3月期間，消防員使用陷阱、捕獲器等方式，再進行了7次的搜捕行動，終找回餘下的10隻貓。

案件編號：KTCC 1326/2023