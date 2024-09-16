八旬盜竊積犯商場外脫褲自瀆　又稱未出綜援偷燒腩　認罪囚7星期

八旬盜竊積犯今年2月在東涌東薈城商場內的路壆喝酒期間，突脫下褲子在外套摭擋下自瀆；半年後在同一商場的超級市場偷燒腩肉及煙燻牛肉等商品，當場被捕時稱：未出綜援，所以偷嘢。老翁早前承認作出有違公德的行為及盜竊兩罪，案件今（16日）在西九龍法院判刑。裁判官李志豪指被告為盜竊慣犯，過去有多項盜竊案底，判囚6星期，部份刑期與有違公德行為罪的2星期分期執行，總刑期為7星期。



被告認有違公德及盜竊等兩罪

被告張偉祥(84歲，退休人士），承認一項作出有違公德的行為罪，及一項盜竊罪，指被告於2024年2月13日，在大嶼山東涌東薈城1期2樓會員柜台對面作出性質猥褻，淫褻或令人憎惡及有違公德的行為，即在上址脫去褲子及自瀆；另於同年8月31日，在大嶼山東涌東薈城的超級市場Taste，偷取總值360.7港元的商品。

被告張偉祥在西九龍法院認罪後判囚7星期。(資料圖片)

被告張偉祥在東薈城外脫褲露出臀部並自瀆，職員見狀報警。（資料圖片）

曾有多項盜竊紀錄

李官判刑指，被告過去有多項盜竊紀錄，視為慣犯亦無可厚非，考慮被告認罪，被盜財物不算昂貴並獲起回，判囚6星期。另外，他面對作出有違公德的行為罪則判囚2星期，與盜竊罪刑期部份分期執行，總刑期為7星期。

商場外脫褲露出臀部手淫

有違公德案的案情指，被告當日下午約兩坐在東薈城商場的會員櫃檯對面的路壆喝啤酒，期間3名商場職員目睹被告將外套放在大腿上方，脫下褲子並露出整個臀部，然後在外套下手淫。職員見狀報警，被告被捕後承認犯案，稱：「我一時性衝動，先係嗰度自瀆啫，畀次機會喇。」

商場偷竊斷正稱肚餓未出綜援

盜竊案案情指，被告在2024年8月31日下午，被超級市場店長發現他在店內將一罐橄欖、一包柑、一包燒腩肉、一包火腿及一包煙燻牛肉等商品放入環保袋中，然後未有付款便行經收銀處。店長隨即將被告截停並報警，他在警誡下稱：「肚餓，未出綜援，一時貪心，所以偷嘢。」

案件編號：WKCC 3861、3862/ 2024