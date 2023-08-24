單親父女乘客旁自瀆後跳車逃　多次類同案底　官不信有省悟囚4月

單親無業父在巴乘客身旁自瀆，被發現後走到巴士上層，並敲破玻璃跳車逃走。他早前承認作出有違道德行為及刑事毀壞罪，案件今(24日)在九龍城法院判刑，被告再度求情時稱，不希望兒子有個常坐牢的爸爸。裁判官葉啓亮卻引述報告指，感化官認為被告沒有深切省悟，重犯機會高，被告過往亦有違感化令的紀錄，又指本案案情嚴重，須判阻嚇性刑罰，判被告入獄4個月及賠償巴士公司6850元。



8個案底7次類同

被告陳子傑，23歲，無業，有一名1歲多的兒子。他承認於2023年5月17日，在一部63X的九巴，從屯門駛往佐敦途中，在彌敦道與登打士街交界，損壞巴士上層2塊玻璃；他並同日同地作出猥褻、淫褻及令人憎惡的行為，即在女子X面前展示其生殖器手淫。被告過往有8個案底，7項與本案類同。

被告陳子傑承認打破巴士玻璃及作出有違道德行為，被判囚4月及賠償近7千元。(資料圖片)

求情稱不想兒子有個常坐牢的爸

他的律師在補充求情時指，被告已有深刻反思，因兒子漸大，他不希望兒子會因有一個常坐牢的爸爸，並感到羞恥，故承諾會接受心理輔導及見醫生，並會服藥，又願意賠償巴士公司損失，希望能得到最後機會。

過往曾違反感化令

葉官卻指感化官認為被告沒有深切省悟，又指被告過往也曾違反感化令，認為感化對被告沒有幫助。葉官又認為本案須判阻嚇性刑罰，拒絕再判感化令。

被告稱一時性衝動犯案

案情指，事發傍晚6時許，被告和女事主X在巴士下層並排而坐，期間被告突然掏出其下體，並在X面前自慰約3秒。X感到驚慌呼救，被告即衝向上巴士上層，並用手錘打爆玻璃窗跳車逃走。警員事後拘捕被告，被告警誡下說：「我係一時性衝動，先會攞下體出嚟打飛機，而且當時我因為驚畀人拉，先會打爆巴士嘅玻璃。」

案件編號：KCCC 1503/2023