食物安全｜連鎖壽司店賣生肉炸雞？網友怒轟3宗罪店員咁回應...

有知名連鎖壽司店出品生肉炸雞供客食用？有網民在社交平台上控訴，一間連鎖壽司店出品有問題，他還列出壽司店的三宗罪，當中最離譜的就是生肉炸雞了。其實吃生肉不但會引致腹瀉、嘔吐，嚴重者還會出現併發症，如敗血病甚至死亡。



連鎖壽司店出品生肉炸雞店員拒不認生（facebook社交平台香港壽司刺身關注組）

連鎖壽司店出品生肉炸雞 客嬲爆怒數3宗罪

有網民在facebook社交平台「香港壽司刺身關注組」上，分享自己在一間知名連鎖壽司店用餐的不愉快經歷。他指自己兩日前到始創X氣食壽司，但食物質素不似預期，赤海蝦大小不一、赤貝疑似內臟未清理乾淨，店家還端出明顯是生肉的炸雞供樓主食用！（請按下圖👇👇👇）

事主指炸雞是生肉的情況非常明顯，不但溫度低，在他看來肉質還呈透明，而且在照片上也清楚見到，最中間的位置彷彿無經過烹煮一樣。但事主指壽司店職員對生炸雞視而不見，一面拒絕承認炸雞是生的，卻又很快地把問題炸雞收走：

連鎖壽司店出品生肉炸雞店員拒不認生（facebook社交平台香港壽司刺身關注組）

「炸雞炸出黎生肉，阿姐話見唔到生，但又好快收咗個炸雞。」「我話d肉透明，基本上成舊都生的。」「剛剛炸起應該好熱，但它熱都唔熱。」、「如果有d人一啖食炸雞無睇，返去一定屙！」除了炸雞外，事主亦指赤海蝦和赤貝都有問題，反映過後，店員態度還是愛理不理，惟事主沒有為赤貝拍照。

連鎖壽司店售生肉炸雞惹熱議 網民：「抵死」？

事主在社交平台上指控連鎖壽司店出品生肉炸雞一事引起網民熱議，但不少人都批評事主：「間野出名唔掂，都要特登出個Post」「XX先食XX 食完又要X」、「食美X野你預咗啦」、「去完棄食屎好正常喎」、「比錢食屎」、「抵死」、「垃圾XX都食，無得怪人」。

亦有網民持中立意見，和事主分享自身經驗：「食過兩次，兩次都係有啲唔新鮮，樓面又嘟嘟地，之後唔會再去！」、「依家對連鎖壽司店真係冇乜信心」、「佢地d赤貝係包裝貨，黎果陣已經開好曬」、「你估真係咁多人因為藍色黃色而唔去食XX？係因為佢啲嘢真係垃圾呀嘛」。

吃生雞肉可致敗血病甚至死亡 衞生署處理肉類4建議

（istockphoto）

據衞生防護中心資料指，未熟透的肉類食品及家禽，會帶有沙門氏菌或大腸彎曲菌，沙門氏菌會令患者嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒。若未能及時接受適當治療，可能出現致命的嚴重併發症，如脫水及甚至敗血病、死亡等。而大腸彎曲菌會引發腹痛、腹瀉、發燒，通常還會伴隨著發燒、倦怠感、頭痛、肌肉酸痛等前期症狀，接著會出現噁心感及腹痛症狀。

衞生防護中心處理肉類的建議：

1.食物應煮熟至中心溫度至少達攝氏75度，



2.食物煮熟後，熟盤在上菜前應保持於攝氏60度以上，



3.冷盤則應保持於攝氏4度或以下。



4.不應置於室溫超過2小時，如超過4小時便須棄掉。



資料來源：香港壽司刺身關注組/衛生署