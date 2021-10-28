乙型鏈球菌｜一周增4宗個案　累計92人受感染　49人屬群組爆發

本港早前爆發「乙型鏈球菌」，衞生署衞生防護中心周四晚（28日）公布，最新一星期相關個案顯著減少，醫管局通知指，上周四（21日）至今僅新增4宗相關個案，現時累計92人感染侵入性乙型鏈球菌，提醒市民不應進食未經烹煮的淡水魚和水產。

中心指，有49宗個案屬群組爆發，部份人曾處理未經烹煮的魚，其中5人已離世，另有22人已出院。



+ 3

衞生防護中心表示，自10月21日的公布起計，醫管局通知新增4宗侵入性乙型鏈球菌感染個案。現時證實感染侵入性乙型鏈球菌的92名病人中，衞生署公共衞生化驗服務處累計完成87名病人樣本的化驗分析，確定當中49宗個案，屬於相同基因序列型283（ST283）的群組爆發，即感染源頭相同。

5名病人已離世

中心指，該49宗個案涉及23男26女，年齡介乎31至90歲，居於不同地區，當中32名病人表示，曾處理未經烹煮的魚，其中部分人報稱處理時手部帶有傷口。3人為食肆廚房員工、1人為兼職魚販，另1人為淡水魚批發市場員工。根據醫管局資料，該49名病人當中，五名病人已離世，死因尚在確定，另有22人已出院。

+ 2

另外，衞生署公共衞生化驗服務處正為早前於本地淡水魚批發市場採集的魚樣本，作基因排序，以確認是否與群組爆發有關。

衞生防護中心發言人提醒，市民切勿進食任何淡水魚刺身、未經烹煮或未完全煮熟的淡水水產。在處理水產時應戴上手套，避免徒手直接接觸水產或污水；選購和處理水產時，亦應盡量避免直接觸碰魚身或戴上手套。中心續指，雙手一旦觸碰了未經完全烹煮的水產，應盡快使用梘液和清水洗手；假如在處理水產的過程中造成傷口，須立即徹底清潔傷口，並以防水敷料妥善覆蓋，一旦發現傷口感染，應立即求醫。