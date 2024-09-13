國慶75周年｜東區9‧22「上天下地」　千二架無人機升空地上舞龍

今年的十月一日是中華人民共和國75周年國慶，東區區議會將於9月22日在小西灣運動場舉行「祥龍獻瑞東區無人機暨文藝大匯演」。屆時有1200架無人機升空作多種造型圖案，包括「飛龍在天，祥龍獻瑞」的壯觀景象，展現國家航天科技的輝煌成就、大熊貓造型、及東區吉祥物「東東」等。



此外，還有地面的舞龍、管弦樂和當代舞表演，活動將免費派發2500張門票。東區民政事務專員陳尚文形容，節目安排是「上天下地」同賀國慶，東區35支關愛隊將出動，上門陪同有需要又對活動有興趣的長者到活動現場，「希望這個活動是大家都參與其中，包括長者」。



東區區議會以無人機表演迎國慶七十五周年，陳尚文（中）形容為「上天下地」節目迎國慶（何夏怡攝）

東區區議會吉祥物（何夏怡攝）

「上天下地」節目同賀國慶

陳尚文介紹指，活動開場邀請曾參與譚公誕巡遊的舞龍團隊，以328米全港最長的夜光飛龍登場。緊接著超過 1200架無人機升空，以色彩繽紛的燈光幻化出多幅融人東區獨特元素及國慶題材的立體圖案，包括「飛龍在天，祥龍獻瑞」的景象，展現國家航天科技的輝煌成就、大熊貓造型、東區吉祥物「東東」等。本地樂團即席演奏，為無人機表演，搭配上澎湃激昂的管弦樂曲，以達致「上天下地」同賀國慶。

舞台演出方面，本地樂團的管弦樂及女高音歌唱家鄺勵齡演出；還有結合古譜與古樂的「香港天籟敦煌樂團」，及由香港年青敲擊樂演奏家所組成的「四擊頭敲擊樂團」，呈獻中樂與鼓樂表演；及年青歌手黃洛妍獻唱。最後以東區學生協作的城市當代舞蹈團壓軸，帶來當代舞演出。

關愛隊將上門陪同有興趣長者到活動現場

陳尚文強調是次活動希望盡可能容納不同市民，大家同賀國慶。大會邀請區內團體及招收學生參與表演、擔任活動義工，區內35支關愛隊會上門接送有需要長者前往觀看表演。被問及接送方式，陳尚文稱視情況而定，關愛隊可能陪同住在場地附近長者步行，乘搭港鐵亦有機會。

入場市民憑票可獲贈禮物包（何夏怡攝）

門票免費派發 每人限取兩張 入場後憑票獲贈禮包

活動將於9月22日下午7時在小西灣運動場（富康街入口）舉辦。公眾門票自17日上午9時起，於東區民政事務處諮詢服務中心免費派發，每人最多可索取兩張，入場人士憑票可獲贈禮物包。