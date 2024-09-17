機場三跑十公里賽｜11.17中跑道開跑　下周一起報名（附詳情）

香港國際機場繼1998年後再次上演長跑賽，機管局與中國香港田徑總會及渣打銀行今日（17日）宣布，機場三跑道系統的中跑道將於11月17日舉辦「香港國際機場．渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」，設7組賽事，包括三公里、五公里、十公里和輪椅賽事等，總名額1.2萬人，公眾報名期將於下周一（23日）開始至下周五（27日）。

賽事期間機場維持正常運作，跑手將一邊比賽一邊近距離感受飛機在兩側升降，機管局運行執行總監姚兆聰表示有一系列措施確保安全，直言是人生難得體驗機會：「睇唔到短期內有第二次（相同）安排。」



機管局聯同渣打銀行及中國香港田徑總會今日（17日）宣布，機場中跑道將於11月17日舉辦「香港國際機場•渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」。(郭梓謙攝)

今次賽事設有三組「十公里賽」（一組挑戰組、兩組非挑戰組）、「五公里賽」、「三公里賽」及「十公里輪椅賽」項目，並會同場舉辦「女子精英十公里國際賽」，最早一輪賽事為精英賽，當天早上8點10分起跑；其餘賽事則陸續起步直至下午1時30分。

田總已邀請4名世界前十女跑手參賽

田總主席關祺透露，已邀請4名世界前10的女跑手，有進一步詳情會公布，期望香港今次成為打破世界紀錄的賽場。

南北跑道飛機續升降 機管局：人生難得機會

今次賽事起點和終點選擇於機場中跑道進行，機管局機場運行執行總監姚兆聰指，賽事難得，因為三跑施工至今8年，而中跑道於9月完成試飛，但仍正進行大量準備工作，預料年底正式啟用，而現時介乎正式啟用前舉行賽事，他直言「睇唔到短期內有第二次（相同）安排」，屆時賽事進行期間，兩邊跑道將繼續運作，是人生難得機會。

田總賽事籌委會主席王劍麟則交代指，今次賽道屬禁區範圍，跑手要先於亞洲國際博覽館報到及完成安檢，其後會再乘坐大會安排專車往返賽道。而跑道本身設計有6米寬，故今次賽事會分成4條跑綫。

姚兆聰亦補充，今次賽事採封閉式管理進行，會確保有足夠指示、職員，確保跑手不會偏離賽道。

被問到今次交通安排，田總行政總監伍于豪交代指，已與港鐵洽商加強班次接載乘客；也有與運輸署、巴士公司溝通，有進一步消息會再公布。

機管局署理行政總裁張李佳蕙致辭時指，冀大眾把握今次難得機會，一同見證歷史時刻。渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀則形容今次是「Once in a life time 」，參賽者可藉今次一同回顧香港基建、長跑發展。

機場三跑十公里國際賽｜基本資訊

日期：2024年11月17日（星期日）

起點及終點：香港國際機場機場中跑道

分組：女子精英組十公里、十公里挑戰組、十公里非挑戰組、十公里輪椅組、五公里組、三公里組

機場三跑十公里國際賽｜名額

總名額：1.2萬（其中1000名額將留予航空業界）

女子精英組：50

十公里挑戰組：1950

十公里輪椅組：30

十公里非挑戰1組：3000

十公里非挑戰2組：3000

五公里挑戰組：2000

三公里：2000

機場三跑十公里國際賽｜起跑時間

參賽者必須根據所屬組別的指定時間，先到機場亞洲博覽館集合，擺放行李及接受安檢後，乘搭大會專車前往起點，預計集合時間比起跑時間早約兩小時。

女子精英組：早上8:10

十公里挑戰組：早上8:30

十公里輪椅組：早上10:20

十公里非挑戰1組：早上10:30

十公里非挑戰2組：早上11:30

五公里挑戰組：中午12:30

三公里：下午1:30

機場三跑十公里國際賽｜報名詳情

報名日期

1. 達標跑手優先報名：2024年9月17日下午2:00至2024年9月18日晚上7:00

2. 公眾抽籤：2024年9月23日下午2:00至2024年9月27日晚上7:00

參賽資格

1. 公眾抽籤：

五公里及十公里必須於2024年年滿16歲（年份計）；

三公里必須於報名當日年滿12歲並持有效香港身分證或旅遊證件

2. 達標跑手優先報名及女子精英組：必須在2023年1月1日至2024年7月31日期間，曾參與由大會、世界田聯或國際馬拉松或道路賽協會舉辦或認可賽事

報名費（只列本地跑手）

女子精英組：港幣500元

十公里挑戰組：港幣500元

十公里輪椅組：港幣350元

十公里非挑戰1組：港幣500元

十公里非挑戰2組：港幣500元

五公里挑戰組：港幣450元

三公里：港幣400元

抽籤結果公布日期

第一輪結果：2024年10月1日

第一輪付款期限：2024年10月1日上午10時至2024年10月3日晚上7時

第二輪結果：2024年10月6日

第二輪付款期限：2024年10月6日上午10時至2024年10月8日晚上7時

機場三跑十公里國際賽｜獎金

總獎金：6萬港元

十公里挑戰組男子組及十公里女子精英組獎金

第1名：7500美元

第2名：3750美元

第3名：3000美元

第4名：2250美元

第5名：1500美元

第6名：1000美元

第7名：800美元

第8名：600美元

第9名：400美元

第10名：200美元

特別獎勵計劃

只限香港永久居民參與女子精英組賽事，完成時間少於37:00（以大會時間計算），每人可獲200美元獎金。

特別獎金

首三名完成十公里挑戰組的香港永久居民（各年齡組別的男子及女子跑手），可獲以下獎金：

冠軍：1500港元

亞軍：1000港元

季軍：500港元

機場三跑十公里國際賽｜特別交通安排

田總表示，已跟港鐵及透過運輸署向巴士公司溝通，比賽當日將安排足夠班次接載參賽者前往亞洲博覽館。詳情稍後於公布。

機場三跑十公里國際賽｜跑手包領取安排

日期：2024年11月14至16日

地點：中環遮打花園

機場三跑十公里國際賽｜大會聯絡

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