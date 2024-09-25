機場三跑十公里賽9.27截止報名｜參賽要求＋報名網址+賽道圖+獎金

「香港國際機場．渣打香港馬拉松．三跑道系統十公里國際賽」將於2024年11月17日舉行，這是香港時隔26年後再於機場舉辦長跑賽事。比賽將在機場三跑道系統的中跑道舉行，旁邊南北跑道在比賽期間保持飛機升降。

比賽設十公里、五公里及三公里，名額1.2萬，本文詳列「機場三跑十公里國際賽」的比賽詳情、賽道及報名方法等。



機場三跑十公里國際賽｜基本資訊

日期：2024年11月17日（星期日）

起點及終點：香港國際機場機場中跑道

分組：女子精英組十公里、十公里挑戰組、十公里非挑戰組、十公里輪椅組、五公里組、三公里組

報名網址：www.3rsrun.com

十公里賽道圖。（大會官網）

五公里賽道圖。（大會官網）

三公里賽道圖。（大會官網）

機場三跑十公里國際賽｜名額

總名額：1.2萬

女子精英組：50

十公里挑戰組：1950

十公里輪椅組：30

十公里非挑戰1組：3000

十公里非挑戰2組：3000

五公里挑戰組：2000

三公里：2000

田總主席關祺（右一）表示，已經邀請世界前十女跑手來港，期望在平坦的機場跑道上誕生世界紀錄。（公關提供）

機場三跑十公里國際賽｜起跑時間

參賽者必須根據所屬組別的指定時間，先到機場亞洲博覽館集合，擺放行李及安檢後，乘搭大會專車前往起點，預計集合時間比起跑時間早約兩小時。

女子精英組：早上8:10

十公里挑戰組：早上8:30

十公里輪椅組：早上10:20

十公里非挑戰1組：早上10:30

十公里非挑戰2組：早上11:30

五公里挑戰組：中午12:30

三公里：下午1:30

機場三跑十公里國際賽｜比賽時限

女子精英組：40分鐘

十公里挑戰組：1小時30分鐘

十公里輪椅組：2小時

十公里非挑戰1組：2小時

十公里非挑戰2組：2小組

五公里挑戰組：1小時

三公里：45分鐘

機場三跑十公里國際賽｜報名詳情

報名日期

1. 達標跑手優先報名：2024年9月17日下午2:00至2024年9月18日晚上7:00

2. 公眾抽籤：2024年9月23日下午2:00至2024年9月27日晚上7:00

參賽資格

1. 公眾抽籤：

五公里及十公里必須於2024年年滿16歲（年份計）；

三公里必須於報名當日年滿12歲並持有效香港身分證或旅遊證件

2. 達標跑手優先報名及女子精英組：必須在2023年1月1日至2024年7月31日期間，曾參與由大會、世界田聯或國際馬拉松或道路賽協會舉辦或認可賽事

報名費（只列本地跑手）

女子精英組：港幣500元

十公里挑戰組：港幣500元

十公里輪椅組：港幣350元

十公里非挑戰1組：港幣500元

十公里非挑戰2組：港幣500元

五公里挑戰組：港幣450元

三公里：港幣400元

抽籤結果公布日期

第一輪結果：2024年10月1日

第一輪付款期限：2024年10月1日上午10時至2024年10月3日晚上7時

第二輪結果：2024年10月6日

第二輪付款期限：2024年10月6日上午10時至2024年10月8日晚上7時

機場三跑十公里國際賽｜獎金

總獎金：6萬港元

十公里挑戰組男子組及十公里女子精英組獎金

第1名：7500美元

第2名：3750美元

第3名：3000美元

第4名：2250美元

第5名：1500美元

第6名：1000美元

第7名：800美元

第8名：600美元

第9名：400美元

第10名：200美元

特別獎勵計劃

只限香港永久居民參與女子精英組賽事，完成時間少於37:00（以大會時間計算），每人可獲200美元獎金。

特別獎金

首三名完成十公里挑戰組的香港永久居民（各年齡組別的男子及女子跑手），可獲以下獎金：

冠軍：1500港元

亞軍：1000港元

季軍：500港元

機場三跑十公里國際賽｜特別交通安排

田總表示，已跟港鐵及透過運輸署向巴士公司溝通，比賽當日將安排足夠班次接載參賽者前往亞洲博覽館。詳情稍後於公布。

機場三跑十公里國際賽｜跑手包領取安排

日期：2024年11月14至16日

地點：中環遮打花園

機場三跑十公里國際賽｜大會聯絡

官方網站：www.3rsrun.com

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