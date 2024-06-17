東張西望收投訴指有報道誤導公眾　通訊局：已向無綫發出警告

通訊局今日（17日）公布，審議了一宗有關2023年11月25日，涉及電視廣播有限公司（TVB）電視節目《東張西望》投訴個案，認為該節目對一家電品牌指稱偏頗及誤導，且未給予時間讓有關品牌回應，有損其聲譽。局方已向無綫發出警告，敦促其嚴格遵守《電視通用業務守則—節目標準》相關條文。



通訊局審議了2023年11月25日，一宗涉及TVB電視節目《東張西望》投訴個案，指內容偏頗及損害一家電品牌聲譽。局方已向無綫發警告。(資料圖片／歐陽德浩攝）

通訊局文件指，當日節目提及有受訪者投訴指，涉事品牌的氣體煮食爐，爐具強化玻璃面碎裂，而受訪者不滿該品牌的回應及處理手法；報道過程中，該節目目一直有直接顯示該品牌，未作任何處理。

其後該節目表示會有後續跟進，但最終在2023年11月29日，只有講述同類事件以及引述專家回應。無綫就回應投訴指，因有編輯和公眾安全角度考量，所以需盡快播出片段；無綫又指，已盡力交代雙方觀點、以及品牌回應，節目播出後亦無收到任何一方提供進一步資料，至於披露品牌則非罕見做法。

通訊局按《電視節目守則》審議時指，雖然沒有任何錯誤資訊或扭曲事實，但其報道手法有不公平，因涉事品牌已表明要更多時間回應，但無綫沒有接納該品牌要求，只直接沿用現有採訪資料而不作模糊化處理；而所謂跟進報道亦沒有讓品牌進一步回應，故認為無綫有誤導公眾之嫌，至於未給予品牌回應，則可被視為沒有特別小心處理影響該品牌聲譽的內容。

故通訊局裁決時指，無綫已違犯《電視節目守則》第9章第9、15及16段規定，考慮個案具體事實與情況後，向無綫發出警告，敦促其嚴格遵守《電視通用業務守則—節目標準》相關條文。