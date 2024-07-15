通訊局放寬非節目類材料規定 允許電視台附加字幕插播新聞資訊
撰文：郭梓謙
出版：更新：
無綫電視今年4月獲通訊事務管理局批准於85台播放「鳳凰衛視香港台」，局方亦容許鳳凰衛視在其時事節目、紀錄片及資訊節目中，展示即時新聞標題，為期三個月至本周日（21日）。
通訊局今日（15日）公布，將放寬本地免費、收費電視節目內顯示的「非節目類材料」規定，讓持牌機構可應節目製作及編排等考慮，自行決定是否在節目中提供即時新聞資訊。
局方指，今年6月接獲無綫電視提交的豁免申請，以在「鳳凰衛視香港台」的指定類型節目，包括時事節目、紀錄片、資訊節目及資訊娛樂節目內，以附加字幕形式展示新聞標題。
通訊局指，留意到即時資訊日益普及，觀眾對此類資訊需求增加，並已習慣上述類型節目內附帶新聞標題，認為觀賞趣味應不會受此影響。故局方同意在附加字幕不會影響觀眾的觀賞趣味的大前提下，批准無綫電視的申請，有關豁免有效至另行通知為止。
有關安排亦同時適用於無綫電視其他節目頻道，以及另外兩家免費電視持牌機構（即香港電視娛樂有限公司及有線寬頻開電視有限公司）及一家收費電視持牌機構（即電訊盈科媒體有限公司）所播放的上述類型節目。
通訊局准無綫電視85台改播「鳳凰衛視香港台」 賽馬六合彩轉82台通訊局向無綫發警告 涉《東張西望》不公報道損動物醫療中心聲譽TVB《獎門人》主持屢提網購平台產品 通訊局裁直接推銷發勸諭TVB合併J2及85台為「TVB+」 士多併入鄰住買將停運 共裁300人TVB無綫電視或最快下周公布85台變動 據悉有員工被辭退或調職