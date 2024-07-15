通訊局放寬非節目類材料規定　允許電視台附加字幕插播新聞資訊

無綫電視今年4月獲通訊事務管理局批准於85台播放「鳳凰衛視香港台」，局方亦容許鳳凰衛視在其時事節目、紀錄片及資訊節目中，展示即時新聞標題，為期三個月至本周日（21日）。



通訊局今日（15日）公布，將放寬本地免費、收費電視節目內顯示的「非節目類材料」規定，讓持牌機構可應節目製作及編排等考慮，自行決定是否在節目中提供即時新聞資訊。



通訊事務管理局今日（15日）公布，將放寬本地免費、收費電視節目內顯示的「非節目類材料」規定，持牌機構可因應節目製作及編排等考慮，自行決定是否在節目中提供即時新聞資訊。（資料圖片）

局方指，今年6月接獲無綫電視提交的豁免申請，以在「鳳凰衛視香港台」的指定類型節目，包括時事節目、紀錄片、資訊節目及資訊娛樂節目內，以附加字幕形式展示新聞標題。

通訊局指，留意到即時資訊日益普及，觀眾對此類資訊需求增加，並已習慣上述類型節目內附帶新聞標題，認為觀賞趣味應不會受此影響。故局方同意在附加字幕不會影響觀眾的觀賞趣味的大前提下，批准無綫電視的申請，有關豁免有效至另行通知為止。

無綫電視於今年4月發公告指，82台J2改名「TVB Plus」。（無綫電視網站圖片）

有關安排亦同時適用於無綫電視其他節目頻道，以及另外兩家免費電視持牌機構（即香港電視娛樂有限公司及有線寬頻開電視有限公司）及一家收費電視持牌機構（即電訊盈科媒體有限公司）所播放的上述類型節目。