中秋節｜逾千人大坑看首晚舞火龍　市民遊客喜獲火龍香：帶來好運

今晚（16日）為中秋節前夕「迎月夜」，一連三晚的大坑舞火龍在今晚率先展開。由300位健兒引領、全長67米的火龍，晚上8時半起於大坑的大街小巷穿梭，過千市民、遊客到場觀看。



有留學生大讚舞火龍「So Cool」，表示從未見過如此場面，在表演中感到大坑居民的投入和團結。



深圳遊客拿到換香時火龍隊派香枝感十分幸運

來自印度及巴勒斯坦的留學生Trisha和Nadia今晚一起到場，Trisha大讚現場氣氛「So Cool」。她雖然農曆新年期間曾看過舞龍戒舞師，但從未見過如此場面，對兩種表演都十分喜歡。Nadia則表示，感受到全部人都十分投入和團結。她們又打算明日到維園觀賞花燈渡過中秋節。

來自深圳的陳小姐今日起來港三日過中秋，看過網上的攻略，6時許便到場。她大讚舞火龍很精彩，氣氛很好，火龍經過時大家都十分開心。她成功拿到換香時火龍隊派的香，「十分幸運，十分開心。」她表示打算明日到灣仔看無人機表演。

成都遊客未能上機港多一日稱感到特別震撼

成都遊客桑小姐本來今日是最後一日在港，但由於意外未能上機，在網上見到宣傳，便到來觀看舞火龍。她指看到舞龍隊把插滿香的火龍舞起來時，感到特別震撼，在當中看到文化的傳承，又指自己從未見這樣白傳統文化節目，十分熱鬧。她又指，在火龍換香時有嘗試去拿，但人太多未能拿到，對此感到有點遺憾。

攝影愛好者：傳說火龍香枝會帶來好運

拿到數枝香的陳先生今晚帶同有長鏡頭到場，向記者分享自己的滿意作品。他表示已經來了十幾年，上前搶香是因為傳說火龍的香會帶來好運，期望未來「萬事如意」。他又大讚LED「小火龍」得意，認為火龍文化應該要傳承下去。

楊先生今晚一家三口到場，他表示自己曾是大坑居民，以往每年都會觀看舞火龍。他形容小朋友舞的小火龍「幾得意」，又讚今年氣氛熱鬧。不過，他表示往常都是中秋節正日到來，指今晚迎月較少人，如明日時間許可，會再到場。