北角開槍｜監警會指警遇傷亡可開槍　武力指引清晰　暫未接獲投訴

北角日前發生槍擊案，一名家暴案男疑犯中槍身亡。監警會今日（17日）表示，暫時未接獲相關投訴，指警隊武力指引清晰，當遇到傷亡威脅，警員可使用手槍，目的只是制止威嚇。



監警會今日與警務處舉行公開會議。（資料圖片/黃浩謙攝）

監警會今日與警方舉行公開會議，投訴警察課表示，今年1至8月收到1,156宗須匯報投訴，較去年同期多57宗。警方解釋，由於疫情退卻，社經活動復甦，而警方執法行動增加，數字有所上升。

首8月疏忽職守有784項上升43項

須匯報投訴中，疏忽職守有784項，上升43項，行為不當有603項減少103項，粗言穢語的投訴有26項，濫用職權18項，恐嚇3項，揑造證據2項。

今年獲監警會通過的指控調查有1,427項，其中有573項被投訴人撤回佔四成，有521項因缺乏投訴人協助而無法追查佔37%。以簡便方式處理的輕微投訴有163項，佔整體11%。證明屬實的投訴有42項，而證明並無過錯的就有46項。

重案組到錦屏街現場調查。（資料圖片/翁鈺輝攝）

監警會：前線保護自己及市民安全係最重要考慮

北角日前發生槍擊案，一名家暴案男疑犯中槍身亡，監警會秘書長梅達明表示，監警會暫時未收到相關個案的投訴，他指警方武力指引當中，清晰交代在何種情況下使用何種程度武力，當遇到有傷亡威脅，警員可以使用手槍，但目的只是制止威嚇，「前線有責任去停止，保護周邊市民安全，保護自己及市民安全係最重要考慮」，如果監警會接獲投訴，根據證據公平公正處理。

身兼香港大學校委會主席的監警會主席王沛詩被問到，對於港大調研小組結果有何回應，梅達明兩度「擋架」指今日是監警會場，只回應監警會工作，王沛詩離開前再被追問，她指：「多謝關心，港大當晚11點有發新聞稿了。」