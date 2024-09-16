北角開槍│涉事單位曝光　門外血迹斑斑　重案組到場續查

北角錦屏街昨日（16日）晚上發生警員開槍案。38歲男子疑襲擊母親及妻子，受查期間情緒激動，手持菜刀及剪刀逼近警員，最終被警員開槍制服，送院不治。記者今早到大廈了解，見涉事單位門外有血迹，內有樓梯通往上層。鄰居稱，除死者一家五口外，還住有最少3個劏房戶；而警方重案組亦再次到場調查事件。



單位門外有血迹。（翁鈺輝攝）

單位門外有血迹。（翁鈺輝攝）

現場是錦屏街63至69號一幢大廈，樓高13層，一梯14伙。案發於14樓天台一個單位，記者今早到來，見到單位外血迹斑斑。單位有鐵閘上鎖，從外望入去，見到公共走廊有懸掛的電視，有一條樓梯往上一層。單位並不混亂，只是鐵閘的地上有血迹，而該處甚為狹窄，估計正是疑犯與警員對峙的位置。

記者觀察所見，天台搭有多間石屎屋，部份是複式，每個單位又劃成劏房，故此實際數目難以確定。

天台屋有複式設計。（翁鈺輝攝）

大樓樓高13層，14樓是天台。（翁鈺輝攝）

鄰居林伯稱，死者一家五口，是該單位的業主，樓上一層租予一對情侶，樓下有3至4戶，相信他沒有經濟問題。

上午10時左右，港島總區重案組人員到來，登樓調查。有女住戶昨晚到警署協助調查，通宵才回來，惟也未知事件來龍去脈。

一名女住戶協助警方調查，通宵問話才回家。（翁鈺輝攝）

案發於周日（15日）晚上9時19分左右，警方接獲姓韓女子（41歲）報案，指其丈夫襲擊她及其家姑。衝鋒隊警員到場處理時，有人持利器逼近警員，最終警員開槍制止該名38歲男子，他胸部受槍傷，昏迷送往律敦治醫院治理，至晚上10時39分被證實死亡。

港島總區刑事總部（行動及刑事）警司冼國明認為，開槍屬別無選擇。(李家傑攝)

負責調查此案的港島總區刑事總部（行動及刑事）警司冼國明，於周一（16日）凌晨召開記者會交代案情。冼國明指，事主為一名38歲中國籍男子，報稱無業，於事件中不幸死亡。他指，事主當時左右手均持武器衝向警員，開火時雙方相距僅1.5米，情況危急，開槍是別無選擇。

警方衝鋒隊人員於接報4分鐘到場，很快就聯絡到事主母親，根據初步了解及勘察，並使用其母親提供的鎖匙開啟大門，發現事主在屋內手持鉸剪及菜刀，其中菜刀全長30厘米、刀鋒長18厘米。衝鋒隊人員見狀，利用門口牆壁掩護，並向事主重覆多次警告放低武器，惟多次警告均無效。

期間，事主企圖衝向警員，並使用手上武器進行襲擊。在毫無選擇下，其中一名警員開槍，打中事主胸部中間，事主倒地；另一名警員在旁舉槍戒備，並移走武器。警員隨即為事主進行急救，並要求增援。大約晚上10時，事主被送到律敦治醫院搶救，至10時39分證實死亡。警方相信，涉事子彈仍留在死者身上。

傷者由救護員抬到地面，再送上救護車。（街坊提供片段截圖)

傷者由救護員送上救護車。（街坊提供片段截圖)

冼國明透露，死者患有精神病多年，長期在公立醫院接受治療，並有社工跟進。其家人最近發覺事主精神狀態，疑有復發跡象並趨嚴重。事發前，事主曾毆打其68歲母親致頭受傷、手部骨折。事後，母親及太太均須送院治理，情況穩定。他續指，暫未發現其有家暴紀錄。

警方呼籲有資料可提供者，致電熱線9886-0043，向港島總區重案組第2A隊協助調查。