大坑西邨重建｜八旬婦稱未獲妥善安置被迫遷　指違承諾提司法覆核

全港現存唯一私營屋邨的大坑西邨即將清拆重建，惟一名85歲女居民不滿負責興建與管理公司的安排，該女居民指政府曾承諾，該公司必須妥善處理所有居民的安置及回遷安排，才能施行重建工程。惟該公司提出的部份方案，會令居民失去申請公屋的資格，且向居民提供的租金津貼等亦不足夠，她更在未找到住處時已被迫遷，認為該公司有違承諾之嫌，昨(16日)入稟高等法院要求司法覆核。



申請人梁亞端（85歲），她仍居住於大坑西邨，建議答辯人為香港平民屋宇有限公司（下稱：平屋）。

即將清拆重的石硤尾大坑西邨，在8月中仍有19個單位未交回，有居民繼續抗爭；平民屋宇指當中16個屬非法霸佔單位。

即將清拆重的石硤尾大坑西邨，在8月中仍有19個單位未交回，有居民繼續抗爭；平民屋宇指當中16個屬非法霸佔單位。

即將清拆重的石硤尾大坑西邨，在8月中仍有19個單位未交回，有居民繼續抗爭；平民屋宇指當中16個屬非法霸佔單位。

石硤尾木屋區大火後建大坑西邨

入稟狀指，石硤尾木屋區1952年被大火摧毀，平屋同年成立，旨在為低收入人士提供居所，之後平屋在原址興建光民村，讓居民購買或承租。約於1961年，平屋以特惠地價向政府取得光民村等地興建大坑西邨，受影響之居民在興建期間暫住由政府提供的臨時住所，落成後獲安置在大坑西邨。

政府開出條件須妥善安置原有居民

2014年，平屋建議清拆大坑西邨以興建資助房屋出售，承諾在重建期間會原區提供臨時居所予居民，重建後將有1300個單位用作重置現有之居民。後來，政府以必須妥善安置大坑西邨原有居民為先決條件，批准大坑西邨重建項目。

梁獲回遷安排但期間須自覓居所

現年85歲的申請人梁亞瑞，一家五口同住於大坑西邨。2023年6月，她獲平屋通知他們一家可在重建項目完成後回遷，並可選擇取得96萬元的五口租金津貼及6.2萬元搬遷津貼，重建期間須自覓居所；或選擇取得120萬元一次性賠償，及3.1萬搬遷津貼，但此後不能獲得安置及回遷安排。

梁對兩安排均感不滿

梁對兩安排均感不滿，若她選擇一次性賠償，一家便會喪失公屋資格，另外，款項亦未必足夠他們期間的住居及生活需求。

接受回遷但未收津貼已被迫遷

平屋後來威脅梁，若她未能於2023年8月2日前作出決定，便有機會同時失去兩個賠償方案。梁不情願下接受可回遷方案，但一直未有簽署交出單位文件，亦未從平屋獲得任何金錢。同年10月尾，平屋通知申請人的租約將於11月30日終止，後來更入稟區域法院要求她交出單位。

認為平屋處理方法完全不合理

梁指平屋在向她提供臨時居所前，便中止雙方的租約，屬違反平屋與政府的承諾，即必須妥善安置大坑西邨原有居民的條件；此外，平屋僅向梁提供一次性租金津貼的援助，但她須自行尋找臨時居所，並在未獲妥善安置前已被迫遷離開，屬完全不合理；又指平屋違反回遷居民無須通過入息或資產審查的承諾。

案件編號：HCAL 1600/ 2024