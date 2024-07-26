大坑西邨重建｜平民屋宇稱收回兩單位　一長期丟空一涉「租上租」

大坑西邨重建在即，早前邨內出入口已禁止非住戶進出，並於本月中啟動樓宇拆卸前期工作，現時仍有部份待遷出及拒絕遷出的居民住在大坑西邨內。負責管理大坑西邨的香港平民屋宇有限公司6月與拒絕遷出的居民對簿公堂，要求他們交出單位。平民屋宇今日（26日）表示按法庭判決，聯同執達主任向2宗違約佔用個案執行「管有令狀」(收樓令)，取回被違約佔用單位的管有權，並成功收回一個長期空置單位，及一個由非租約成員違約佔用的「黑戶」單位。



3月11日，大坑西邨清拆重建，居民遷出的「死線」日近，邨內多處掛出抗議標語。（資料圖片/黃浩謙攝）

大坑西邨重建在即。（資料圖片/吳美松攝）

餘20個單位未交回 平民屋宇稱當中16個屬「非法霸佔」

平民屋宇去年12月初啟動法律程序收回單位，並多次派出職員及駐邨社工向仍未接受回遷安排，及於租約終止後未有交回單位住戶進行訪談及發信提醒。而自公布大坑西邨重建住戶回遷方案後，平民屋宇已收回超過1583個住宅單位，即全邨1603個住宅單位中的99%。

現時大坑西邨只餘下20個單位尚未交回。平民屋宇指，當中有4個住戶將於短期內交回單位，包括有3個單位住戶將入住體恤安置公屋或過渡性房屋，一個屬於已達成和解協議。其餘16個個案屬於拒絕交回的「非法霸佔單位」，其中有3個已獲體恤安置公屋、一個已獲過渡性房屋、2個由非租約成員違約佔用、及2個懷疑空置但仍拒絕交回單位。

大坑西邨仍有約20戶拒絕遷出。（資料圖片/吳美松攝）

大坑西邨重建在即十室九空。（資料圖片/吳美松攝）

已啟動樓宇拆卸前期工作 會繼續以法律程序收回單位

平民屋字於7月中已啟動樓宇拆卸前期工作，相關土地契約的修訂申請亦已按既定重建計劃時序與部分工程同步進行，平民屋宇形容迄今進展良好。

平民屋宇又呼籲餘下違約佔用者盡早歸還單位，如個別人士企圖拖延計劃以達其不合情理目的，平民屋宇表示會繼續以法律程序收回其單位，並向該等人士追討相關法律費用及其他因而造成的財務損失。

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