中央贈港大熊貓｜奶爸Matt秘密赴四川照顧來港熊貓 教改吃廣州竹
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
中央送贈予香港的一對大熊貓，料9月26日由四川來港。海洋公園今日（17日）在社交平台發布《奶爸在哪兒》第一集，透露照顧大熊貓樂樂的「奶爸Matt」已無在牠身邊約兩個月。
Matt透露他有重大任務在身，早在7月已飛往四川照顧獲選中來港的一對熊貓，讓牠們適應其聲音及氣味。新熊貓為了適應香港的飲食習慣，已不再進食四川竹，改吃廣州竹。
樂樂與奶爸Matt已分開約兩個月
海洋公園以搞笑方式發布最新帖文，原來照顧大熊貓樂樂的「奶爸Matt」已分開約兩個月，模擬樂樂撥打電話與奶爸視像通話，方知他已身處四川照顧即將來港的一對新熊貓。
奶爸早於7月已飛往四川準備照顧新來港熊貓
Matt更透露早於7月已飛往四川，「為咗了解多啲即將到港嘅新熊貓，包括佢哋嘅特徵、食物偏好同行為，我7月就已經嚟咗四川喇！」
奶爸待新熊貓適應時將進行護理訓練
被樂樂問到四川的工作，Matt便一邊打掃地面的竹葉，一邊表示需要讓新熊貓習慣其聲音及氣味，當牠們開始適應時，便會開始進行基本的護理訓練。
新熊貓需時適應香港飲食習慣
Matt並提到新熊貓一直以來進食四川竹，需要準備充足的時間，適應香港的飲食習慣，因此牠們目前已開始改吃廣州竹。
旅發局中秋節無人機表演搶先睇 預演見玉兔熊貓賞月 周末另3場大熊貓盈盈BB｜龍鳳胎今滿月體重倍增 料兩周後不須再用保溫箱大熊貓盈盈BB｜海洋公園「貼堂」港人祝福 網民冀盡快見龍鳳胎大熊貓盈盈BB｜相片見證成長 家姐細粒變大份 細佬黑背心變深色