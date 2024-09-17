中央贈港大熊貓｜奶爸Matt秘密赴四川照顧來港熊貓　教改吃廣州竹

中央送贈予香港的一對大熊貓，料9月26日由四川來港。海洋公園今日（17日）在社交平台發布《奶爸在哪兒》第一集，透露照顧大熊貓樂樂的「奶爸Matt」已無在牠身邊約兩個月。



Matt透露他有重大任務在身，早在7月已飛往四川照顧獲選中來港的一對熊貓，讓牠們適應其聲音及氣味。新熊貓為了適應香港的飲食習慣，已不再進食四川竹，改吃廣州竹。



原來大熊貓樂樂與奶爸Matt已分開約兩個月。（海洋公園圖片）

樂樂與奶爸Matt已分開約兩個月

海洋公園以搞笑方式發布最新帖文，原來照顧大熊貓樂樂的「奶爸Matt」已分開約兩個月，模擬樂樂撥打電話與奶爸視像通話，方知他已身處四川照顧即將來港的一對新熊貓。

奶爸Matt表示已在四川照顧即將來港的新熊貓。（海洋公園圖片）

奶爸早於7月已飛往四川準備照顧新來港熊貓

Matt更透露早於7月已飛往四川，「為咗了解多啲即將到港嘅新熊貓，包括佢哋嘅特徵、食物偏好同行為，我7月就已經嚟咗四川喇！」

奶爸Matt需要讓新熊貓習慣其聲音及氣味。（海洋公園圖片）

奶爸待新熊貓適應時將進行護理訓練

被樂樂問到四川的工作，Matt便一邊打掃地面的竹葉，一邊表示需要讓新熊貓習慣其聲音及氣味，當牠們開始適應時，便會開始進行基本的護理訓練。

為了讓新熊貓適應香港的飲食習慣，目前已改吃廣州竹。（海洋公園圖片）

新熊貓需時適應香港飲食習慣

Matt並提到新熊貓一直以來進食四川竹，需要準備充足的時間，適應香港的飲食習慣，因此牠們目前已開始改吃廣州竹。