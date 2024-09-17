中秋節｜維園彩燈會塞爆要排隊入場　明月映照下港人展現笑顏自拍

中秋節人月兩團圓，中秋節晚上（17日）市民聚集在銅鑼灣近維園一帶，如行年宵花市般，排長龍進入維園欣賞中秋彩燈會。由於現場人山人海，警方已在皇室堡附近的馬路實施人流管制措施。不過維園內卻不算擠迫，在明月的映照下，港人均露出燦爛的笑容，舉起手機與親朋好友自拍，盡情享受歡聚的時光。



在明月的映照下，路過的市民均露出燦爛的笑容，舉起手機與親朋好友自拍，盡情享受歡聚的時光。（梁鵬威攝）

城寨主題巨型叉燒飯彩燈不容錯過

維園舉行的中秋彩燈會，為中秋節飯後必去打卡點。現場設有攤位市集和猜燈謎區，更展出大量七彩繽紛的彩燈，例如維園中庭便放置了大型旋轉月亮彩燈裝置，而城寨主題區的巨型叉燒飯亦不容錯過。

+ 4

過千人聚集在銅鑼灣近維園一帶 警方實施人流管制

中秋節晚上近9時半，最少過千人聚集在銅鑼灣近維園一帶，排隊進入維園欣賞中秋彩燈會，由於現場人山人海，警方已在皇室堡附近的馬路實施人流管制措施。

天公造美 市民展現笑顏享受歡聚時光

雖然今日天氣非常酷熱，創下今年氣溫的新高，更是有紀錄以來最熱中秋節。晚上天公造美，踏入晚上後微風吹過，竟帶一絲秋意。而擠進維園後再不像場外的擠迫，在明月的映照下，路過的市民均露出燦爛的笑容，舉起手機與親朋好友自拍，盡情享受歡聚的時光。

+ 10

維園中秋彩燈會9月18日結束

康文署在港九新界三個地點舉辦中秋彩燈會。繼香港文化中心露天廣場展出《月上龍宮》綵燈，由今日起至9月18日，維多利亞公園和青衣公園亦會展出不同主題的璀璨彩燈。亮燈時間為每晚6時30分至11時；中秋節當晚則延長至凌晨12時。

▼大批市民在灣仔海濱觀看無人機表演▼

