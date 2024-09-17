六合彩結果．8000萬中秋節金多寶｜1.5注中頭獎 入嚟對中獎號碼
撰文：韋景全
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【金多寶六合彩／六合彩金多寶2024／中秋金多寶2024／中秋六合彩】六合彩中秋金多寶今晚（17日）舉行，若以10元一注獨中頭獎，估計可獨攬8,000萬元巨額彩金。投注晚上9時15分截止，投注額1.84億元（184,377,147元）。馬會公布有1.5注中頭獎，每10元一注派彩50,366,360元。
中環士丹利街投注站今日下午大排長龍，門外一度有10多人排隊等候。有台灣遊客得悉該投注站為歷來最多人中頭獎，第一次慕名到訪；亦有市民與朋趁今次金多寶合資、用1000元買彩票，「都係節日買嚟高興下！」
▼2024年中秋金多寶▼
+2
今晚攪出號碼為：5、18、21、24、27、44；
特別號碼為：10
馬會公布有1.5注中頭獎，瓜分頭獎彩金，每10元一注派彩50,366,360元；二獎有4.5注中，每10元一注派彩1,522,180元；三獎有251注中，每10元一注派彩72,770元。
據賽馬會統計，歷年中秋金多寶7及15是幸運數字，過去曾分別攪出10次，次數最多；而今年5個金多寶攪珠中，共有4人買複式獎券中頭獎。攪珠將在當晚9時30分在無綫82台直播。
攪出號碼統計
十大幸運投注站
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