六合彩結果．8000萬中秋節金多寶｜1.5注中頭獎　入嚟對中獎號碼

【金多寶六合彩／六合彩金多寶2024／中秋金多寶2024／中秋六合彩】六合彩中秋金多寶今晚（17日）舉行，若以10元一注獨中頭獎，估計可獨攬8,000萬元巨額彩金。投注晚上9時15分截止，投注額1.84億元（184,377,147元）。馬會公布有1.5注中頭獎，每10元一注派彩50,366,360元。



中環士丹利街投注站今日下午大排長龍，門外一度有10多人排隊等候。有台灣遊客得悉該投注站為歷來最多人中頭獎，第一次慕名到訪；亦有市民與朋趁今次金多寶合資、用1000元買彩票，「都係節日買嚟高興下！」

▼2024年中秋金多寶▼



+ 2

今晚攪出號碼為：5、18、21、24、27、44；

特別號碼為：10

六合彩8000萬頭獎中秋節金多寶攪珠結果。(馬會直播畫面截圖）

馬會公布有1.5注中頭獎，瓜分頭獎彩金，每10元一注派彩50,366,360元；二獎有4.5注中，每10元一注派彩1,522,180元；三獎有251注中，每10元一注派彩72,770元。

據賽馬會統計，歷年中秋金多寶7及15是幸運數字，過去曾分別攪出10次，次數最多；而今年5個金多寶攪珠中，共有4人買複式獎券中頭獎。攪珠將在當晚9時30分在無綫82台直播。

攪出號碼統計

(04/07/2002至12/09/2024 (第24/102期) 之攪珠結果統計)

十大幸運投注站