打卡熱點西環泳棚鎖入口遊人止步　內地遊客指仍有人跨越圍欄入去

香港與內地全面通關後，不少地點成為內地旅客打卡熱點，西環泳棚便是其中一個。不過近期所見，泳棚鐵橋入口已被上鎖，告示牌寫明「遊人止步 嚴禁前行」，只限有鎖匙泳客進入。



《香港01》記者今日（19日）現場直擊，中午到來打卡的內地旅客不多，他們均稱在小紅書得知西環泳棚。有旅客指，在小紅書仍看到有旅客跨越圍欄拍照，認為部份旅客的危險行為，無辦法預防。



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西環及堅尼地城一帶近年大受內地旅客歡迎，其中西環碼頭、堅尼地城海傍、西環泳棚更成為熱門「打卡」熱點。不過疫情封關三年，部份景點已物是人非，例如西環碼頭已不再准公眾入內拍攝「天空之鏡」，西環泳棚的鐵閘亦已上鎖，旅客再不能踏上鐵橋觀浪或拍照。

當大船駛經 海面均掀起大浪

近日天氣炎熱，今日在西環泳棚所見，蚊蟲滋生，但無阻旅客冒着猛烈的陽光，專程由堅尼地城海傍走上斜坡到來觀看。記者今日中午到現場觀察，發現每當有貨船經過時，泳棚對開海面均會掀起大浪，惟鐵閘已上鎖，並放有「遊人止步 嚴禁前行」的告示牌，除非跨過兩邊鐵欄，否則難以再踏上鐵橋。當時亦有數名街坊在游泳及休息，他們持有鎖匙可隨時打開鐵閘，但又聲稱不是負責人或看更，對於封鎖的原因避而不談。

年輕旅客抵步食閉門羹 改在平台上打卡

直至中午時份，陸續有內地旅客抵達，全部為年輕人，但因鐵閘已上鎖，他們只能在附近的平台拍照打卡。其中來自湖南湘潭市的王小姐，與親友在小紅書得知西環泳棚，並讚揚景色漂亮。她對於上鎖亦不感到失望，自言膽小及怕水。

雖然不能下去，但是感覺能站在上面也挺好，因為下面比較危險嘛。 湖南湘潭市旅客王小姐

廣州旅客見到超大隻蜘蛛 嚇得叫破喉嚨

在加拿大留學、來自廣州的鄭小姐反而害怕昆蟲，雖然看過小紅書的介紹後已有心理準備，但仍被數量嚇倒。她在受訪期間便曾嚇得叫破喉嚨，「沒想到這麼多！真的很害怕，真的很恐怖！那裡真的超大一隻蜘蛛在那邊，我真的被嚇到！」不過她大讚西環泳棚寧靜，幾乎沒有旅客，相比其他香港景點較為特別，適合拿著咖啡吹風欣賞景色。

鄭小姐表示，數日前已在小紅書得知西環泳棚已被封鎖，但仍看到有旅客跨越圍欄拍照，認為沒辦法預防，只能做好自己，避免意外發生。她亦指，在小紅書已準備不少攻略，但發現大部份為內地旅客的心得，認為欠缺本地人製作的攻略。

鄭小姐與男友在香港將逗留約一周，行程包括中環摩天輪、乘坐天星小輪、5月20日（諧音與普通話「我愛您」相同，是內地情人節）到迪士尼樂園等，預算所有費用為兩萬元。雖然香港著名於「購物天堂」，但她只購買球鞋，並有另一番見解。「沒想過買很多東西，因為感覺跟內地和國外的話，其實沒有很大的區別，也沒有折扣力度很大，沒必要為了購物來香港專門跑一趟。」

堅尼地城海旁仍有旅客走出馬路打卡 無視警告牌照

至於另一個熱門景點堅尼地城海旁，今日下午有約10名內地旅客在「打卡」，部份人遵守告示牌的警告，在行人路上與「堅彌地城新海旁」路牌合照，但仍有數人不顧危險，縱使路上不斷有地盤的泥頭車駛過，但堅持橫過馬路到海旁「打卡」。旅客站在風馳電掣的車輛與海上巨浪的兩旁，構成非常危險的場景。