國慶｜康文署設施十一免費　9.14起提交抽籤申請　泳池不須預約

為慶祝十一國慶，康樂及文化事務署轄下多項收費康樂設施當日將免費。康文署表示，相關設施使用段節須用「SmartPLAY康體通」抽籤方式分配，市民本周六（14日）起至9月20日可提交抽籤申請，每份申請可包括三個抽籤選項。電腦抽籤分配結果將於9月23日公布。



康樂及文化事務署轄下多項收費康樂設施當日將免費。（資料圖片／羅君豪攝）

康文署稱，市民若想在10月1日免費使用轄下收費設施，相關使用段節將透過「SmartPLAY康體通」以抽籤方式分配，市民可於9月14日至20日期間登入系統提交抽籤申請，每份申請可包括三個抽籤選項，電腦抽籤分配結果將於9月23日公布。

SmartPLAY系統會通知用戶成功中籤的段節，中籤者無需確認；如有剩餘段節，未有分派或申請免費段節的用戶稍後可以「先到先得」方式透過SmartPLAY系統預訂。不論是透過抽籤或先到先得的預訂方式，每人當日只可獲取一節免收費的康樂設施。

該署指，提交了的抽籤申請在9月20日晚上11時59分截止前仍可作更改，市民可按「編輯抽籤選項」作出更改，但在更改後必須再次確認聲明及「遞交申請」，以完成整個抽籤申請程序。

康樂及文化事務署轄下多項收費康樂設施當日將免費。。（資料圖片）

十月一日免費開放供市民使用的康樂設施包括：

室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室和舞蹈室；



戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場＊和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；



公眾游泳池（不包括只供團體作訓練的灣仔游泳池；因年度維修而暫停開放的游泳池：港島東游泳池、何文田游泳池、青衣西南游泳池、東昌街游泳池及屏山天水圍游泳池；及因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池）；及



水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。部份預訂設施，預訂人必須持有相關的資歷證明。



康文署10月1日所有收費設施免費，公眾游泳池無須預約。(資料圖片)

康文署指公眾游泳池設施無須預約，市民只需於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。

康文署呼籲租用人準時到場，善用各項設施。如租用人未能於所預訂的段節開始的首10分鐘內取場，該設施會即場供其他人士以先到先得的方式使用，但只限用作與原租用人相同的用途，如原租用人其後到場，使用者須即時交還設施。