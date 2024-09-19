打濫公屋｜申訴署主動調查收回單位安排　小部分未達44天翻新指標

申訴專員陳積志今日（19日）宣布將主動調查，詳細審研房委會及房協收回公屋單位以再作編配的安排。公署表示，留意到有小部分空置單位未達44天內翻新的工作指標，並關注濫用公屋的上訴流程能否加快。



另外，公署亦指不時收到投訴，稱當局在收回單位時未有妥善處理戶主遺留在單位內的物品，甚至隨意棄掉。



就房委會及房協收回公屋單位的安排，申訴專員陳積志今日（19日）宣布展開主動調查行動。（申訴專員公署提供）

去年度，房委會編配了約23,600個單位，當中包括約19,700個回收單位。申訴專員公署表示，隨着當局近年着力加強打擊濫用公屋行為，預期被收回的公屋單位數目會增加。

翻新單位平均需時44天 小部分逾100天 最長竟要197天

公署指，過去三年，房委會翻新空置單位的平均所需時間，接近44天內完成的工作指標，但留意到小部分單位超過100天才完成翻新，最長時間的一宗個案更為197天。公署稱，房委會和房協收回及翻新公屋單位的流程是否妥善及具效率，直接影響到正在輪候公屋的家庭能否盡早入住公屋。

另外，就當局加大力度打撃濫用公屋，公署關注上訴個案有所增加時，有關流程及程序是否有空間改善和加快，因根據現行程序，上訴期間當局會暫緩收回單位。

陳積志表示，公署不時收到投訴，指當局在收回公屋單位時，沒有妥善處理遷出戶主遺留在單位內的物品。（資料圖片）

有投訴指當局收回單位時隨意棄置遺留物品

公署又稱，不時收到投訴，指當局在收回公屋單位時，沒有妥善處理遷出戶主遺留在單位內的物品，特別是獨居戶主，例如沒有聯絡有關戶主或其親人，以及在未得到戶主同意下將單位內的物品隨意棄掉。

陳積志表示，今屆政府正努力不懈增加房屋供應，滿足市民的住屋需要，亦見實效。同時，有效率及更快地收回及翻新公屋單位，以盡早編配給正在輪候公屋的家庭，可加快他們的『上樓』時間，從而提升市民的幸福感、獲得感。他表示因此決定展開主動調查行動，詳細審研房屋署（作為房委會的執行機關）和房協收回公屋單位的整個流程及安排，包括翻新單位以再作編配的具體工序、租戶就『遷出通知書』提出上訴的程序，及對被收回單位的戶主遺留在單位的物品的各種處理方法，並在有需要時提出適切的改善建議。

申訴專員歡迎市民以書面提出意見，有關意見須於10月14日或之前送達申訴專員公署。