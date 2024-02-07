保安員FB留言稱殺鄧炳強　官稱鼓吹暴力一點不能多　判囚5月

中年保安員在林卓廷Facebook專頁留言稱：「集結幾十萬人衝入警總，暫(斬)殺鄧炳強……」。他被捕後否認煽惑他人有意圖傷人罪受審，自辯時重申留言只是「發嗡風」，早前被裁定罪成。法官李慶年今（7日）在區域法院判刑指，雖然被告的言論或未即時產生嚴重襲擊行為，但案發時正值紛亂的時期，故「這些暴力的鼓吹，一點都不能多，一點都不能讓它蔓延」，判被告入獄5個月。



被告周健國（52歲，保安員），被控於約 2020 年 12 月 3 日，在香港意圖使香港警務人員身體受嚴重傷害，而非法煽惑他人非法及惡意傷害該等香港警務人員。

被告周健國。(朱棨新攝)

36小時內刪除沒進一步激化網民

法官李慶年判刑指，被告並非名人，他在Facebook留言的回應亦很少，更有網民於約4小時候後留言指被告可能違反國安法。另被告的留言似乎是單一帖子，在不足36小時內刪除，沒有進一步激化網民。

被告未提具體計劃及如何行事

李官續指，雖然被告案發時明顯是受到林卓廷的帖文影響，但不能說成他沒有主動發出留言。因為林的帖文只提及黎智英被捕，被告的留言則是帶有煽動暴力的鼓吹。被告雖煽惑他人襲擊警隊及警總，但未提及具體計劃如何行事，煽惑言論較為概括。

當時不同平台有以暴易暴主張

李官又指，即使被告的煽惑言論可能沒有即時產生嚴重襲擊警隊或警總的行為，但當時正值紛亂的時期，不同的平台有不同的以暴易暴主張，便會助長這些暴力的氛圍。李官強調：「這些暴力的鼓吹，一點都不能多，一點都不能讓它蔓延。」

快刪除終止傳播力

李官最後考慮到，被告雖使用傳播力快和廣闊的社交媒體犯案，但留言又很快被刪除，終止其傳播力，加上被告過去一直奉公守法、重犯機會不高等，判被告囚5個月。

被告在林專業的貼文下留言

案情指，前立法會議員林卓廷於2020年12月2日在Facebook發文提及黎智英被捕消息。被告翌日在帖文下留言：「如果能集結幾十萬人衝入警總，暫（斬）殺鄧炳強和幾個警察高層 ，佢地就不會有咁高氣燄了。唯一方法，以暴易暴」。同日，被告再留言：「香港人太斯文了，不可能以和平手法對付暴政 ，由其是中共」。

被告被捕後稱對香港現象不滿及憤怒

被告於同月7日被捕，警誡下稱因認為黎智英是被政治檢控，對香港現象不滿及憤怒，才會在一時衝動下發布相關留言。但他又稱，所謂「以暴易暴」只是指「燒下垃圾桶」，以對政府構成壓力。而若有人留言想衝入警總斬殺鄧，會出言勸阻。

案件編號：DCCC 452/2022