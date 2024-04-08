中女稱被打擾感不快　發帖叫人到太古城斬人　官斥不負責任囚3月

撰文：郭顥添
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女文員涉嫌在網上討論區發布帖文，著他人到太古城美心集團斬人，她會給予對方200元。她發文後被警方拘捕，並被控一項煽動罪，她早前經審訊後被裁定罪成，案件今(8日)在東區法院判刑，報告透露被告因不開心被父母打擾而發帖子，認為被告並無悔意。裁判官何慧孄指被告自私及不負責任，又指其帖文或會導致嚴重後果，判她入獄3個月。

女被告施少玲，49歲，會計女文員，被控一項煽動他人非法及惡意傷害他人罪，被控於2023年6月14日，在香港討論區發布帖子：「試下今個星期喺太古城美心集團斬人，我畀200蚊」。

被告施少玲在東區法院被裁定煽動罪成，判囚3個月。

警誡下稱隨便講下

被告警誡下承認曾發有關文，但她稱只是「隨便講下」、「貪得意」，否認有煽動他人的意圖。她在審訊自辯時稱，因工和讀書等壓力，有些不開心，加上父母催促她食飯，並叫她先不要上網，她感到煩躁而發布帖文，當時無想過這樣嚴重，只是開玩笑和類似惡作劇，亦沒有打算真的送出200元。

報告指被告情緒不穩自我中心

辯方律師求情指，報告指被告並無精神問題，但情緒不穩，自我中心，應向心理科醫生求診。

何官卻認為，被告因被父母打擾覺不開心，從而發出帖文，犯案後亦無悔意，又指她煽動他人傷人可致嚴重後果，故需判以阻嚇性刑罰。

案件編號：ESCC 2710/2023

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