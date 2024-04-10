無業漢連登發煽動訊息　稱失業後多時間上網　官斥無中生有囚5月

無業漢涉於連登討論區發布36則煽動訊息，包括「打倒中國共產黨」、「李家超鼓勵市民消費製造更多垃圾唔犯法」和「香港就快唔掂啦」等。他早前承認作出具煽動意圖的作為罪。案件今(10日)在西九龍法院判刑，主任裁判官蘇文隆指被告案發時作出鼓吹港獨、支持外國制裁等言論，屬無中生有，藉此挑起讀者的厭惡情緒、煽動仇恨等，判囚5個月。



被告曾國熙在西九龍法院承認煽動罪，被判囚5個月。(資料圖片)

在約半年時間發出多個煽動訊息

被告曾國熙，35歲。他被控於2023年7月21日至2024年1月18日期間作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在LIHKG發布、提供及或持續提供陳述，具意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

失業後多了時間上網

辯方今求情指，被告案發時因失業而多了時間上網，受他人影響下才會發表涉案言論。但他在事發後已有悔意，主動向警方提供電腦密碼以調查，及盡早刪除涉案留言。

官斥被告無中生有煽動仇恨

蘇官判刑指，被告在6個月內發布了共36則煽動訊息，內容涉及鼓吹香港獨立、支持外國對香港的無理制裁、侮辱國歌、對官員作出毫無基礎的貪污指控。蘇官斥被告無中生有，藉此挑起讀者的厭惡情緒、煽動仇恨等，故採用7個半月作為判刑起點，給予被告認罪扣減後，判其囚5個月。

被告曾發36則煽動訊息

案情指，警方網上巡邏時，發現被告於涉案時期發布36則煽動訊息，包括「打倒中國共產黨」、「唔好咁快玩死李家超呢隻玩具」、「李家超鼓勵市民消費製造更多垃圾唔犯法」、「搞埋港獨」、「點解有國安法都會比韓國人播到香港國歌？點解有國安法都會比美國制裁？」和「香港就快唔掂啦」。被告於2024年1月18日被捕，警誡下保持緘點。

案件編號：WKCC320/2024