居英男海外多番宣揚港獨　官斥煽動仇恨扭曲歷史　情節嚴重囚5年

居英葡籍男被指透過名為「香港獨立黨」的組織，在兩年多的時間內，多番宣揚港獨，提倡外國組「八國聯軍」光復香港等。他回港探親時被捕，早前承認《國安法》下「串謀煽動他人實施分裂國家罪」，案件今（11日）在區域法院判刑。法官練錦鴻批評被告早已移民，應已效忠別國，他身在安全之地，仍不惜扭曲歷史，妖魔化中國政府，煽動仇恨中港，屬「情節嚴重」級別，判被告最低下限的刑罰，入獄5年。



葡萄牙籍被告黃煡聰（41歲，英國音樂學院教師），承認於2020年7月1日至2022年11月1日期間，串謀煽動他人分裂國家。

被告黃煡聰在區域法院承認串謀煽動他人分裂國家罪，法官認為情節嚴重，判最低下限入獄5年。

非一時氣憤失理智而作的言論

練官判刑時指，無論涉案帖文是否被告親手撰寫，但在「香港獨立黨」網站及社交媒體出現28個月，案件有預謀，非因一時氣憤失卻理智的發洩行為。該些帖文主張反抗特區政府及中國管治、設立臨時政府、爭取香港建成有獨立主權的英聯邦國家，及要求回歸「英國政府之下」。

顯示對國際政治生態的無知

練官批評該些帖文不惜扭曲歷史，鼓勵外國政府以政治手段，及或干脆以武力摧毀特區及中國政府，號召預備付出生命的人作為「義士」，集資聘請僱傭兵武力推翻政府，以及提倡外國聯軍進攻香港。對歷史稍有認識的人都會知道，該些建議不符事實，不合情理，不切實際，其對國際政治生態的無知也是顯而易見。

帖文發布時香港正值多事之秋

練官指案發期間，香港正值多事之秋，既要處理2019年下社運，亦因接踵而來的瘟疫疲於奔命。涉案社交媒體逾千人追蹤，發布該些帖文令不少人以為有外國助勢，受到帖文的扭曲邏輯和膚淺口號影響，希望摧毀社會秩序。帖文在國際層面授人以柄，外國政客為了自身國家利益，藉詞香港受壓迫，抵制打壓中國。

身在安全之地卻大力鼓吹制爪中國

練官提到，最令人百思不得其解的是，被告持有葡籍護照，並於2013年移英，早已效忠別國，落地生根，理應忙於應付生活上四方八面的問題。他身在安全之地，卻大力鼓吹外國制爪中國，煽動仇恨中港，以暴力手段推翻特區政府，宣揚港獨。練官考慮到發布平台數目、可能受影響的人數及帖文內容涉國際層面，認為本案屬《國安法》「情節嚴重」。

情節嚴重者最低刑期判囚5年

根據法例，干犯「情節嚴重」案件者，除非自動投案、自動放棄犯罪及揭發他人，否則最低刑期應為監禁5年。練官指被告回港只為探望母親，被捕後僅在警方要求下交出手機密碼，將所有罪責推得一乾二淨，推說不熟悉組織註冊詳情，亦從未提出任何可供追尋的資料，聲稱不認識或忘記共謀者身份，法庭無法將刑期調低至5年以下。

最低下限認罪亦不獲刑期扣減

被告求情稱被捕後極為痛苦，希望與患腦退化症的母親早日相聚。練官稱雖同情被告情況，但認為這是他一手造成的。至於被告獲友人求情指，他多次帶母親到內地旅遊，對中國沒有憎恨之心，練官則指看不出一個愛國之人為何同意發布涉案貼文。被告認罪是唯一減刑因素，但受制於最低刑期下限，不能獲取全數三分之一扣減，判囚5年。

案件編號：DCCC 210/2023