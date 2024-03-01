Taylor Swift掀「泰勒絲經濟學」　巡迴演唱會經濟收益媲美奧運？

什麼是 Taylor Swift 經濟學？一起來看看她為何可以創造如此驚人的經濟效益吧！



提到 Taylor Swift（泰勒絲），每個人腦海中至少播放起一首她的歌。她真誠唱出人生不同階段的歷練，陪伴歌迷走過一程又一程，而每每演唱會開唱時，也總是盡心盡力，連舞台與造型也不馬虎，這樣的她一直坐擁大量 Taylor Swift 鐵粉（Swiftie）。作為流行音樂天后的 Taylor Swift ，今年舉辦的時代巡迴演唱會（The Eras Tour）依舊引發轟動之外，更掀起了一股不容小覷的「泰勒絲經濟學」（Taylornomics）。

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難以忽視的泰勒斯經濟學

去年 Taylor Swift 宣布展開睽違 5 年的大型巡演，於美國率先開唱。無論是一般售票，還是高達美金 899 元的 VIP 限量套票都被秒殺。據華爾街日報報導，時代巡迴演唱會業績上看 10 億美元，而研究團體 QuestionPro 則預估美國巡演帶來的經濟效益高達 50 億美元，超過全球至少 40 個國家的國內生產毛額。AMP Capital 首席經濟學家奧利佛則指出，以 Taylor Swift 在澳洲的演唱會效益來看，可能堪比一次奧運。澳洲新聞網表示，自從公布巡迴澳洲站後，雪梨與墨爾本的希爾頓飯店訂房分別成長了 1129% 與 9400% 。

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美國國內消費屢破紀錄

美國國內各大旅宿業和餐飲盛況空前，有商家趁勢推出印有 Taylor Swift 人像的甜甜圈，或推出以她歌曲為名的雞尾酒。在住宿方面，費城聯邦準備銀行在報告書中指出，拜 Taylor Swift 之賜，2023 年 5 月是費城住宿業收入成長幅度最大的月份，而芝加哥也打破當地酒店住房率新紀錄，飯店入住率接近 97％。

拉斯維加斯後疫情旅遊支出報告則指出， Taylor Swift 比賭博娛樂、高級餐廳和品酒更能帶動經濟，辛辛那提市政府觀光辦公室更表示 Taylor Swift 演唱會的周邊消費效應可達 4800 萬元。經濟研究機構卡穆安協會資深分析師對此現象發表看法，她認為由於疫情期間大部分的人都在家，疫情過後更迫不及待想去看 Taylor Swift 演唱會。

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海外國家也掀熱潮

Taylor Swift 熱潮不僅限於美國，而是一路從北美狂掃至南美、亞洲、歐洲及澳洲等等。其中，位於東南亞的新加坡因地理環境和多國免簽證的優勢，引發數百萬歌迷的搶購風潮。新加坡場僅有 30 萬個演唱會席次，卻湧入了 2200 萬人登記購票，除了顯示嚴重的供不應求外，也使得開放信用卡購票的東南亞第三大大華銀行辦卡量暴增 45％。而如此瘋狂的搶票熱潮不免引發騷亂，也讓各國政府出手干預購票，例如巴西。巴西提交了「 Taylor Swift 法案」，非法販售票券的黃牛將被處以最高 4 年的監禁與罰款。

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女性經濟崛起

華爾街日報發現，從 Taylor Swift 的時代巡迴演唱會可以看見女性族群的消費力不容忽視，女性的乘數效應更在其中發揮作用，她們重複和不同親友參與娛樂活動，每個人都花得更多。媒體研究機構「Common Sense Institute」預估 Taylor Swift 巡演創造的消費商機可達 1600 億台幣，每位歌迷可能得花費 4 萬台幣，但買單的女性依舊不少。

Taylor Swift 經濟反映了女性經濟的潛力，女性辛苦工作後更願意花錢寵愛自己。據美國尼爾森調查顯示，2028 年女性將掌握 75% 的權衡性花費 [1]，擁有金錢自主性的女性不僅決定自己的花費面向，也將帶來更大的經濟效益。

註解｜[1] 權衡性花費（discretionary spending）：所指為可自由裁量支出，通常被定義為消費必需品外的非必要支出。



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為何 Taylor Swift 能吸引這麼多歌迷買單？回歸源頭， Taylor Swift 的生活、愛情就是她創作的最佳素材。嶄露真實面貌的她總能引起共鳴，深刻地反映女性心境，這樣的共鳴轉化成顯著的商機，更促使各國政要爭相邀請 Taylor Swift 。

不僅如此，Taylor Swift 平時也會透過多元管道與粉絲互動，和他們建立如朋友般的關係。種種因素都讓粉絲願意掏出錢包支持她。加拿大總理杜魯道、智利總統柏瑞克等人都曾以 Twitter 聯繫 Taylor Swift ，希望她所到之處能為自己國家帶來巨大經濟成長。 Taylor Swift 經濟學印證了已故美國資深記者 Barbara Walters 說過的話：「 Taylor Swift ，代表著整個音樂產業。」而為何 Taylor Swift 能持續保有吸金力？一部分是因為她自始至終都致力於音樂創作。

在音樂產業中，歌手必須有唱片之外還能販售的獨特商品，稱之為「互補產品」，例如聯名、副業等，她的認真創作打造了她最強的互補商品：演唱會。而牽動全球經濟鏈的她，接下來也將繼續巡迴之旅，相信無論演出或收益，都勢必精采可期。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文： 泰勒絲經濟學是什麼？ 為何泰勒絲締造的經濟收益堪比奧運？】