Taylor Swift新加坡演唱會帶旺消費　菲律賓歌迷豪花4.7萬元追星

美國樂壇天后Taylor Swift（泰勒絲）演唱會新加坡站3月2日開鑼，她所帶來的刺激經濟效應也成為焦點，一位菲律賓歌迷Charlyn Suizo就向傳媒講述如何豪花至少6000美元（約4.7萬港元）前往新加坡追星，此金額還略高於菲律賓家庭平均年收入。



30歲電腦軟體工程師Charlyn Suizo聯合其他17位Swifties（Taylor Swift歌迷名稱）一起從馬尼拉飛到新加坡看演唱會，她在機票、演唱會票、住宿其花費超過6000美元（約4.7萬港元），單是VIP演唱會門票就超過745美元（約5,811港元），在Taylor Swift的6場新加坡演唱會中，她計劃看3場。

Charlyn Suizo稱「這是我為看演唱會花費的最大一筆錢。我從來沒有真正為別人花過大錢，只為了Taylor Swift。」

Taylor Swift新加坡演唱會2024年3月2日起舉行，歌迷Charlyn Suizo與友人在場外自拍（Reuters）

新加坡《聯合早報》3日報道，一些外地歌迷為了省錢，則會選搭廉航、住膠囊酒店的床位，希望以較便宜價錢追星，但也有台灣歌迷指出，他預訂膠囊酒店的床位，原本一晚40、50新元的床位（232至291港元），在演唱會時期賣至100多新元（逾582港元）。

膠囊酒店之後向《聯合早報》確認稱，在Taylor Swift開唱的10天，酒店僅有兩晚還有1、2張床位，由於床位難求，價格已比平常高出4、5倍，約達300新元（約1,747港元）。

馬來亞銀行（Maybank）經濟師鄭寧之前在2月估算稱，假設大多數演唱會觀眾從亞洲其他地區飛來，Taylor Swift巡迴演唱會帶來的相關旅遊收入可能會達到5億新元（約29.12億港元）。

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