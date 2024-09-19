「五指毛桃」湯混「鈎吻」　兩人飲用後中毒　視力模糊及指尖麻痺

衞生署衞生防護中心今日（19日）正調查一宗飲用懷疑混雜有鈎吻的「五指毛桃」湯水後中毒的個案，兩名病人情況穩定，接受治療後已出院。防護中心呼籲市民，不要自行採摘、購買或服用不明來歷的藥用植物。



五指毛桃。（資料圖片）

衞生防護中心表示，個案涉及來自同一家庭的一名65歲男子及一名60歲女子。他們於9月3日在家中飲用自行烹調含有「五指毛桃」的湯水，約30至60分鐘後出現暈眩、噁心、視力模糊及手指尖麻痺等病徵，同日到威爾斯親王醫院急症室求醫。兩名病人情況穩定，接受治療後已出院。

醫院已將兩人的尿液樣本、未飲用的湯水和未使用的「五指毛桃」樣本送交實驗室化驗。該名女子的尿液樣本及有關湯水被驗出含有鈎吻鹼。

衞生防護中心初步調查發現，涉及的「五指毛桃」並非在本港購買。中心正繼續調查。

衞生防護中心發言人提醒：「『五指毛桃』並無毒性，但外型與一些有毒植物例如鈎吻相似，故可能出現混淆。市民購買藥用植物時，應光顧有牌照及信譽良好的店鋪，亦不應服用不明來歷的藥用植物。如服用後出現不適，應立即徵詢醫護人員的意見。」