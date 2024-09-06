類鼻疽｜居深水埗婦確診　衞生署：颱風和暴雨後容易傳播

衞生署衞生防護中心公布，一名59歲長期病患女子感染類鼻疽，她居於深水埗，自8月25日起出現發燒及腹脹，同日入住明愛醫院接受治療，現時情況穩定。



中心指本港今年共錄得13宗類鼻疽個案，並提醒颱風和暴雨期間及之後，類鼻疽可經受污染的土壤和水傳播，市民應盡量避免前往水浸地區、接觸泥水和泥土。



一名59歲長期病患女子感染類鼻疽，8月25日入住明愛醫院接受治療，現時情況穩定。（資料圖片）

今年累計已錄得13宗類鼻疽個案

衞生防護中心今日（6日）表示，過去一周錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案。該個案涉及一名有長期病患的59歲女子，居於深水埗。她自8月25日起出現發燒及腹脹，同日入住明愛醫院接受治療，現時情況穩定。她的臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

中心表示正調查個案的感染源頭，流行病學調查仍在進行中。本港今年共錄得13宗類鼻疽個案，而去年共錄得17宗類鼻疽個案。

中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

可經受污染土壤和水傳播

中心再次提醒市民，類鼻疽可經受污染的土壤和水於颱風和暴雨期間及之後傳播。市民於颱風和暴雨期間應盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土；高風險人士應避免使用雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠。