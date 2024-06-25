年齡大記憶力必定衰退？ 研究：生酮飲食或有助於改善腦退化！

記憶力衰退、認知減慢是令不少長者都會面對的問題。但如果說通過簡單的改變飲食習慣，就能幫助我們實現在晚年保持思維敏銳，你會怎麼辦？一項新的研究表明，即使從晚年才開始採用，但高脂肪、低碳水化合物的生酮飲食，或者能夠增強你的記憶力和認知能力。



這項發表在醫學期刊《Cell Reports Medicine》上，由智利大學的 Diego Acuña-Catalán 博士領導。通過動物實驗，研究人員發現，維持生酮飲食有助於改善血糖、記憶力和運動能力。同時，亦能提高海馬體大腦區域的可塑性。

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什麼是生酮飲食？

生酮飲食（Ketogenic Diet）是一種高脂、中蛋白、低碳水化合物的飲食模式。在生酮飲食中，人們通常限制碳水化合物的攝入量，以便迫使身體進入所謂的「酮狀態」。

在正常的飲食中，身體主要依賴碳水化合物作為能量來源。然而，在生酮飲食中，因為碳水化合物攝入量極低，身體無法獲得足夠的碳水化合物來供應能量。這導致身體進入酮狀態，其中肝臟產生稱為「酮體」的化合物，作為替代能源來源。

生酮飲食的主要特點之一是高脂肪攝入。脂肪成為生酮飲食中的主要能量來源，佔總熱量攝入的大部份。同時，蛋白質攝入量保持中等水平，以維持肌肉質量和其他生理功能。

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生酮飲食如何改善認知能力？

研究人員飼養了 19 隻 20到23 個月大的雄性老鼠（年齡約相當於 60 到 70 歲的人類），其中一份部份老鼠會隔週進行生酮飲食。結果發現，僅僅四個月後，進行生酮飲食的老鼠在工作記憶和長期記憶的測試中，表現就超過了正常餵養的老鼠。它們在測量平衡和體能的旋轉木馬測試中亦表現出更好的運動協調能力。

透過進一步的研究，研究人員發現生酮飲食的記憶增強作用伴隨著大腦的顯著變化。前額葉皮質中的神經元（對工作記憶至關重要的區域）具有更複雜的樹突分支，即從其他神經元接收訊號的樹狀結構。這種複雜性的增加表明 KD 小鼠可能增強了神經連接性和可塑性，使它們的大腦更具適應性和彈性。

深入研究後，研究人員發現，生酮飲食在增強記憶力的同時，會令大腦也發生驚人的變化。前額葉皮質是工作記憶的關鍵區域，該區域的神經元具有更複雜的樹突分支--樹狀結構可接收來自其他神經元的訊號。這種複雜性的增加表明，生酮飲食令老鼠的神經連結性和可塑性得到了增強，從而使它們的大腦更具適應性和復原力。

研究人員指，這些發現提供了令人信服的證據，表明即使在晚年開始的生酮飲食也可以增強記憶和認知，這可能是透過重新連接神經迴路使其更具可塑性和效率來實現的。

然而，這項研究確實有一些限制。首先，老鼠並非人類，研究結果是否會應用在人類身上還有待觀察。而且研究人員也只研究了雄性小鼠，因此對飲食反應的潛在性別差異尚不清楚。此外，雖然四個月的時間範圍對小鼠的壽命很重要，但需要更長時間的研究來評估認知益處的持久性。

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